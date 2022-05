Eesti noorjalgpallurid jõudsid Balti liiga avahooajal veerandfinaalideni

Noorte klubijalgpallile suunatud liiga võistlussüsteemis jagati esmalt võistkonnad kahte alagruppi, kui mõlemas grupis oli igast riigist kaks esindajat. Alagrupiturniiridele järgnesid sõelmängud, kuhu pääsesid iga alagrupi neli paremat võistkonda. Eestit esindasid mullu kohalikel meistrivõistlustel U-15 esiliigas esimesed neli kohta saavutanud Pärnu JK Vaprus, Rakvere JK Tarvas, Tallinna FC Flora ja Tallinna FC Ararat.

Eesti Jalgpalli Liidu tehnilise direktori Janno Kivisilla sõnul oli Baltikumi noorte ühine liiga jalgpalli arenguks väga vajalik. "Balti liiga lõi meie noortele suurepärase pinna rahvusvahelise klubijalgpalliga tutvumiseks. Oluline on, et saime võrdluses Läti ja Leedu tippudega vajaliku ja õiglase tagasiside meie noorte jalgpalli taseme kohta," rääkis Kivisild.

B-alagrupis tulid Tarvas ja Ararat kolme punktiga vastavalt viiendale ja kuuendale kohale. A-alagrupis platseerus Vaprus nelja punktiga viiendale reale ning Tallinna FC Flora, kelle arvele jäi kaheksa punkti, teenis neljanda kohaga edasipääsu sõelmängudele.

Veerandfinaalides sai Flora vastaseks Leedu võistkonna Balti jalgpalliakadeemia (BFA), kes läbis alagrupikohtumised täiseduga. Kodus-võõrsil printsiibil peetud sõelmängudes sai Flora esmalt Leedus kirja 1:4 kaotuse, ent koduväljakul õnnestus BFA 2:1 alistada. Kuigi poolfinaali pääsemiseks sellest ei piisanud, sai Florast Sportland Arenal peetud kohtumisega seni ainus meeskond, kes on Balti liigas BFA-d võitnud.

Flora noormeeste peatreeneri Innar Paali sõnul on emotsioonid liiga järel väga positiivsed ning ta peab uut võistlussarja noorte jalgpalli arenguks väga oluliseks. "Poiste jaoks oli tegemist suurepärase turniiriga – vastaseks olid Baltikumi tipud, mis on sportlikult kindlasti väga kasulik. Välismängudel käies saime elada profisportlase rütmis: sõitsime päev varem kohale, ööbisime hotellis ja õppisime mõistma hea toitumise ja une olulisust. Siinkohal sooviksin tänada nii klubi kui jalgpalliliitu, kes kulude katmisel abikäe ulatasid – mängijate heaks soorituseks oli kõik vajalik olemas," rääkis Paal.

"Kogu liiga korraldus, sealhulgas otseülekanded, kohtunikebrigaadid ja arstide olemasolu, oli väga hea. Poiste jaoks on selline võimalus oma klubi rahvusvaheliselt esindada väga suure väärtusega. Tulemus jääb veidi kripeldama – viimase mängu pealt ütleksin, et oleksime võinud ka kaugemale jõuda –, ent olime tublid ja kellegi vastu hätta ei jäänud," sõnas Paal ning lisas, et loodab sellised kohtumisi mängida igal aastal.

U-15 Balti liiga jätkub poolfinaalidega, mis on planeeritud mai- ja juunikuusse. Septembris toimuvasse finaali jahivad pääset Läti võistkonnad FS Metta ja JDFS Alberts ning Leedu võistkonnad Klaipeda FM ja Balti jalgpalliakadeemia (BFA). Eesti võistkonnad jätkavad kodustel meistrivõistlustel U-16 esiliigas.