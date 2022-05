Philadelphias ületati 100-aastaste sprindi maailmarekord

Wright läbis staadionisirge ajaga 26,34 ehk 65 sajandiku võrra nobedamalt kui 2015. aastal oli suutnud senine maailmarekordiomanik Donald Pellmann. Britt Fauja Singh jooksis 2011. aastal sama vanalt 23,40, aga tema tulemust ametlikult ei kinnitatud.

"Kui sa lähed võistlema, siis peaksid võistlema selleks, et võita," oli eelmisel reedel juubelini jõudnud jooksja enne võistlust öelnud telekanalile Fox. "Ma ei tea, kuidas saab joosta selleks, et tulla teiseks või kolmandaks."

Entire stadium on their feet for Lester Wright, at 100-years-young, finishing the Penn Relays 100m in 26.34

