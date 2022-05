Röiseland otsustas karjääri jätkata ja abikaasa vastu võistelda

31-aastane Röiseland võitis tänavu Pekingi olümpiamängudel individuaalsed kullad sprindis ja jälitussõidus ning kuulus ka Norra võidukasse segateatevõistkonda. Samuti kaks pronksi teeninud Röiseland krooniti hiljem esimest korda MK-sarja üldvõitjaks.

Karjääri jätkamises polnud kogenud laskesuusataja aga veendunud ning eelmisel nädalal tuli uudis, mille kohaselt tema abikaasast Sverrest saab konkurentide ehk Saksamaa naistekoondise peatreener. Seejuures tuleva talve MM toimub just Saksamaal Oberhofis.

"Minu abikaasa sõidab Saksamaale, nii et mul ei ole valikut. Me rokime Oberhofi MM-il," kirjutas Röiseland ühismeedias ja kinnitas jätkamise otsust ka intervjuus väljaandele VG. "Ma mõtlen praegu ühe hooaja peale ja näis, kas teeme pärast seda uue plaani."

Röiselandi sõnul oli jätkamisotsus tegelikult lihtne. "Ma olen jätkuvalt "näljane" ja see on hea tunne. Ma tunnen end motiveerituna, sest minus on veel üht-teist peidus. Ma tahan võistelda, nii et see on abiks, et Sverre selle töökoha sai," naeris ta.

"Meil pole niikuinii normaalset elu. Nüüd ma loodan, et suudame Sverre ja sakslannadega nende kodumaal veebruaris võistelda," jätkas kolmekordne olümpiavõitja.

Viimastel päevadel olid tal nõupidamised ka kodumaise laskesuusaliidu ja isikliku treener Roger Grubbeniga. "Need olid head vestlused ja tegid jätkamise lihtsaks," lisas ta.

Laskesuusatamise hooaeg algab novembri lõpus Kontiolahtis. Kokku sõidetakse üheksa etappi ja lisaks 8.-19. veebruaril 2023 toimuvatel maailmameistrivõistlustel.