Denis Grabe langes Euroopa liiga etapil kaheksandikfinaalis

Grabe alustas turniiri enesekindlalt ja liikus kolme kindla võiduga play-off'i ehk 32 parima hulka. Kui play-off'i esimene kohtumine õnnestus Grabel võita, siis kohtumises pääsuks veerandfinaali tuli vastu võtta kaotus.

Turniiri võitis Saksamaa sportlane Joshua Filler, kellele see oli juba kolmandaks Euro Touri osavõistluse võiduks. Filler alistas finaalis Albaania esindaja Ecklent Kaci tulemusega 9:5. Kolmandad kohad saavutasid Poola sportlased Tomas Kaplan ja eelmise kahe etapi võitja Wiktor Zielinski.

Itaaliast sõidab Grabe Gibraltarile, kus juba neljapäeval tehakse algust World Pool Masters nimelise turniiriga. Turniiri eripäraks on see, et sinna saavad kutse vaid maailma 24 parimat piljardisportlast. Samale turniirile sai Grabe kutse ka kaks aastat tagasi, kuid siis jäeti turniir pandeemia tõttu ära.