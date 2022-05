Terviseradade uus juht: riigitasandil tuleks teha ühiskondlik kokkulepe

"Ma arvan, et tervist tuleb hakata Eestis rohkem väärtustama," lausus ametisse asuv Jõepera intervjuus Vikerraadiole. "Terviserajad on 15 aasta jooksul teinud päris head tööd selle nimel, et inimestele tekiks võimalus käia väljas, värskes õhus ja oma tervise eest hoolt kanda. See oli esimene ajend, mis mind inspireeris sellele ametikohale kandideerima."

Jõepera suunal tuleks sihtasutusel teha tulevikus rohkem koostööd riigiga. "Riigitasandil tuleks teha ühiskondlik kokkulepe, millest kõik aru saavad ja millest kõik kinni peavad," tähtsustas ta.

"Meil ei ole mõtet aastaid-aastaid investeerida miljardeid eurosid läbi haigekassa inimese parandamisse, kui me tegelikult saaksime väga suunatud rahastusega, väga mõistlike otsustega inimesed liikuma ja läbi selle haigekassa toetusi oluliselt väiksemaks tõmmata kümnete aastate pärast."

2005. aastal asutatud SA Eesti Terviserajad missioon on kindlustada enamikule Eesti elanikkonnast tasuta kodulähedane terviseradade võrgustik aastaringseks liikumiseks. Tänaseks on võrgustikus 122 hooldatud terviserada 1100 kilomeetril, 29 rajal on olemas või väljaarendamisel kunstlume tootmise võimekus.