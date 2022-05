Parras: ukrainlaste ees müts maha, mängisid kiiret ja kvaliteetset hokit

Eesti jäähokikoondis jäi MM-turniiri viimases mängus pühapäeva hilisõhtul koguni 0:8 alla Ukrainale. Igor Merezhko värava järel esimesel kolmandikul oli ka Eestil mitu head võimalust skoori teha, kuid ükski 18 pealeviskest ei jõudnud lõpuks Ukraina väravasse.

"Oleks võib olla alguses mõne kusagil ära löönud, oleks mängu kulg ehk teine olnud. Aga ukrainlaste ees müts maha: väga kiiret ja kvaliteetset hokit mängisid ja olid igal pool kohe lähedal juures. Meie jaoks nad midagi lihtsaks ei teinud ja kaheksa tükki ära panid - mis teed," sõnas Eesti koondise ründaja Kevin Parras.

Ukraina viskas teisel kolmandikul neli ja viimasel perioodil veel kolm väravat, tabamustest kolm sündis arvulisest ülekaalust. Vanuse mõttes noor Eesti koondis täitis peamise ülesande ehk jäi püsima esimesse divisjoni. Tasapisi toimub põlvkondade vahetus, vajame pisut kannatust.

"Meie noortekoondiste mängud näitavad, et sealt noored tulevad," rääkis Eesti koondise peatreener Jussi Tupamäki. "U-20 vanuseklassist üleminek meeste tasemele ei olegi nii lihtne. See võtab aega ja kõige tähtsam on igapäevane töö klubide juures, kus meie paremad mängivad. See on otsustav asi," lisas Tupamäki.

Omajagu häid mängijaid jäi Eestil tänavu MM-turniirist eemale, aegamööda on vaja kasvatada professionaalsust. Rasked turniirid ja suured kaotusedki saavad lisada motivatsiooni.

"See on see, et kuidas sellele reageerid," rääkis Eesti koondise väravavaht Villem-Henrik Koitmaa. "Kui saad sellest motivatsiooni, siis sinust saab mängija. Aga kui see on koht, kus teha natuke pikem puhkus ja visata hokikepp nurka mõneks ajaks, siis sinust ei saa. Nii mõnelegi noorele on see koht, et kas lööd läbi või mitte," lisas Koitmaa.