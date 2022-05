Flora naiskond alistas meistriliiga neljandas voorus lähima rivaali

Naiste meistriliigas jäid selja taha neljanda vooru mängud, kui tabeliliider FC Flora teenis võidu oma lähima jälitaja Saku Sportingu üle. Esimesed võidupunktid said tabelisse kirja ka Pärnu Vaprus ja Tabasalu.

Vooru keskses kohtumises võõrustas teisel kohal paiknev Saku Sporting liidrit FC Florat. Külalised läksid mängu juhtima 11. minutil, kui penalti realiseeris Getter Saar. Pooltunni täitudes jõudis Sporting viigini, kui Merily Toom lõi terava nurga alt palli tagumisse nurka. Selle seisuga ka avapoolaeg lõppes, kuid teise kolmveerandtunni jooksul tegi Flora skoori viiel korral. Oma kübaratriki vormistas Saar ning lisaks said jala valgeks Jessika Uleksin, Mari Liis Lillemäe ja Jaanika Volkov, tehes lõppseisuks 6:1. Flora on nelja kohtumise järel täiseduga tabeli tipus, Sporting on kolme mänguga teeninud kuus punkti, vahendab jalgpall.ee.

Vooru avamängus teenis hooaja esimesed punktid Pärnu Vaprus, kui koduväljakul alistati Põlva Lootos 3:2. Vaprus läks 40. minutiks tänu Laura Usta ja Kristina Bannikova tabamustele kahe väravaga juhtima. Avapoolaja lõpus vähendas Ave-Lii Laas Lootose kaotusseisu, kuid 56. minutil oli Vapruse poolelt täpne Ragne Gromov. Viimase tabamuse sai 75. minutil kirja Kärt Hüdsi, kuid kaotusest see Lootost ei päästnud. Tabelis tõusis Vaprus seitsmendaks, lükates Lootose kaheksandale kohale.

Esimese meistriliiga võidu teenis Tabasalu, kui Tartu Tammeka alistati 2:1. Kõik väravad löödi avapoolajal. Natali Sigijane ja Anne-Grethe Pajuviidik tegid skoori Tabasalu poolelt ning Tammeka värava autoriks oli Carola Erik. Tabasalu on kolme kohtumisega kogunud neli punkti, mis hoiab neid neljandal positsioonil. Tammekal on kirjas kolm punkti.

Tallinna Kalev sai kirja kindla võidu, kui võõrsil oldi 4:0 üle Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonnast. Avapoolaja ainsa värava lõi seitsmendal minutil Vanessa Grutop, kuid teisel poolajal tegi skoori Elisabet Polstjanova ning kahe väravaga vormistas lõppseisu Emma Treiberg. Kalevil on kolme mängu järel kolmandalt tabelireal, kui kogutud on kuus punkti. Ühendnaiskond on kolme punkti peal.