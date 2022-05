UEFA teatas uutest sanktsioonidest Venemaa rahvuskoondiste ja klubide vastu

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) teatas, et Venemaa naiste koondis ei saa osaleda sel suvel toimuval EM-il ning samuti keelatakse kõikidel Venemaa klubidel osalemine järgmise hooaja UEFA võistlustel.

Juba veebruaris otsustasid nii UEFA kui rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) Venemaa rahvuskoondised ja jalgpalliklubid rahvusvahelistest võistlustest teadmata ajani eemaldada.

Uute sanktsioonidega on teada, et kindlasti ei näe Venemaa klubisid UEFA võistlustel mängimas ka järgmisel hooajal. Samuti teatas UEFA, et Venemaal pole võimalik kandideerida meeste Euroopa 2028. aasta või 2032. aasta EM-i turniiride korraldajaks.

Suvel toimuvatel naiste Euroopa meistrivõistlustel asendab Venemaa koondist Portugal, liitudes C-alagrupis Hollandi, Rootsi ja Šveitsiga.