Väikestel karikavõistlustel selgusid 1/16-finaalpaarid

Väikestel karikavõistlustel on konkurentsi jäänud 37 võistkonda. Esmaspäeval Eesti Jalgpalli Liidus toimunud loosimisel said meeskonnad teada oma vastased 1/16-finaalides.

Teise ja madalamate liigade ning rahvaliiga meeskondadele mõeldud karikavõistlustel on seni veel pidamata viis 1/32-finaali. Nende paaride võitjad selguvad 4. mail.

Väikeste karikavõistluste 1/16-finaalid:

Paide Linnameeskond III (II) – Pärnu JK Tervis (III)

FC Otepää (III) – Tallinna SC ReUnited (III)

Tabasalu Ulasabat C.F. (III) – Raasiku FC Joker (III)

Maardu Linnameeskond (II) – Võru FC Helios (II)

Vändra JK Vaprus (II) – Tallinna FC TransferWise (III) vs. Tallinna FC Reaal (IV) võitja

FC Maardu Aliens (III) – Tallinna FC Zapoos (III)

Tallinna AS Cosmos FC (III) – Tallinna FC Hell Hunt (III)

Maarjamäe FC Vigri (IV) vs. Tallinna JK Piraaja (II) võitja – Tartu JK Welco II (II)

Harju JK Laagri U21 – Tallinna FC Wolves vs. Tallinna FC Ararat võitja

Märjamaa Kompanii (III) vs. Läänemaa JK Haapsalu (III) võitja – JK Loo (III)

FCP Pärnu (IV) – Rakvere JK Tarvas (II)

Pärnu JK Poseidon (III) – Türi Ganvix JK (III)

Saku Sporting (III) – Rumori Calcio Tallinn (III)

FC Kohvile (RL) – Valga FC Warrior (III)

Tallinna FC Flora U-19 (II) – Keila JK (II)

FC Jager (RL) vs FC Tallinna U21 (II) võitja – Tallinna FC Maksatransport (III)

Väikestel karikavõistlustel mängivad II ja madalama liiga meeskonnad ning rahvaliiga võistkonnad.