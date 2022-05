Tartu rattaralli pikk distants stardib esmakordselt rahvusvahelises UCI Gran Fondo sarjas

Esimest korda Tartu rattaralli ajaloos kuulub 128 km distants UCI Gran Fondo World Series sarja. Ratturid stardivad vanuseklasside kaupa ja iga grupi parimatel on võimalik osaleda hooaja lõpus toimuvatel maailmameistrivõistlustel.

UCI Gran Fondo World Series on rahvusvahelise jalgratturite liidu võistluste sari, kuhu kuulub 25-30 osavõistlust üle maailma. Kõik 19-aastased ja vanemad ratturid, kes end Tartu rattaralli pikale distantsile kirja panevad, lähevad automaatselt Gran Fondo (GF) arvestusse tingimusel, et nad stardivad oma vanusegrupi stardilaines- ja grupis. Selle aasta rattarallil ei ole enam ühte suurt massstarti ja 128 km distantsile starditakse viies eraldi stardilaines. Esimesena läheb rajale eliitgrupp (ei lähe GF arvestusse), siis kolm stardilainet: 19-39- aastased, 40-49-aastased, 50+ vanuses sõitjad ning viimasena tempogrupid (ei lähe GF arvestusse). Starti minnes on vastava vanusegrupi värav tähistatud erivärvi sildiga, mis vastab osaleja võistlusnumbri värvile.

Kui osaleja stardib 128 km distantsile enda vanusegrupist ja lõpetab esimese 20% seas, premeeritakse teda spetsiaalse sarja medaliga ning tal on õigus startida hooaja lõpus UCI Gran Fondo maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad tänavu Itaalias, Trentos.

Kõikide GF vanuseklasside kolme parimat autasustatakse poodiumil. Vanuseklassi võitja saab karika ja etapivõitja särgi.

Kui osaleja ei soovi GF arvestuses osaleda ja ei soovi startida oma vanusegrupist, kuna tahab sõita koos oma sõradega, on võimalus startida esimesest lainest ehk eliitgrupist (tingimusel, et sellesse kvalifitseerub) või tempogruppidest koos oma sõpradega, mis stardivad viimases stardilaines pärast GF vanusegruppe. Tempogrupis startimiseks ei ole vaja eelnevalt registreerida, otsuse võib langetada ka rallipäeva hommikul.

Rattaralli medali saavad kõik osalejad ning Klassiku sarja punktid arvestatakse üldprotokolli alusel, kus ratturid on järjestatud finišiaja alusel olenemata sellest, millises laines starditi.

GF arvestusse ei kuulu Tartu rattaralli 60 km ja 27 km. Poolpikal distantsil stardivad ratturid neljas laines eeldatava finišiaja järgi (saavad ise valida) ning kõige lühemale, 27 km rajale lähevad ratturid ühe lainena.