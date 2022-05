Vallikäärus stardib Pärnu aastajooksude uus hooaeg

Esimest korda 1985. aastal korraldatud idamaade kalendrile pühendatud sari toimub tänavu tiigriaasta egiidi all, kutsudes kevadsuvisel hooajal teisipäeviti rahvast liikuma suvepealinna kaunitesse paikadesse. Aastajooksudest on ligemale 40 aasta jooksul osa saanud paljude perede mitu põlvkonda, sellega on üles kasvanud tuntud tippatleedid, teiste seas maratoonar Roman Fosti ja endine Eesti jalgpallikoondise kapten Raio Piiroja.

Korraldustiim võtab seni Pärnu klubi Tervisesport eest veetud sarjast kaasa mitmeid sellele omaseid elemente, kombineerides need kaasaegsete korralduslike lahendustega.

3. mail alustatakse Pärnu Vallikäärus, hooaja võtab 23. augustil kokku Reiu-Raeküla männikus toimuv viimane etapp. Vahepeal põigatakse randagi, kus mööda liiva silgatakse Aloha surfiklubi juurest rannapromenaadi kõrvalt muulini ja tagasi. Rajakaartidega saab tutvuda siin.

Vähemalt kuuel etapil kaasa teinuid ootab tänutäheks erikujundusega medal. Igal jooksul toimub elektrooniline ajavõtt, huvilised saavad soetada tiigrimotiiviga T-särgi.

Samaks jäetakse seni toiminud punktiarvestuse põhimõtted: igast asukohast läheb kirja üks kohustuslik, ülejäänud etappide peale kolm paremat kohapunktide alusel. Mida vähem punkte osaleja kontole koguneb, seda kõrgem koht tuleb. Näiteks annab etapivõit null, teine koht ühe, ja nõnda edasi, punkti. Hooaja lõpus toimub vanuseklasside parimate autasustamine: kategooriaid on 22, mille seas noorimad on alla 12-aastased, vanimad enam kui 70-aastased.

Kuni 11-aastastele noortele on kavas tasuta lastejooksud: kuni viieaastased läbivad paarsada, 6-11-aastased ligemale 500 meetrit. Lastel aega ei võeta ja esikolmikuid ei selgitata. Kogu liikumine käib osalemiskordade peale: need, kes läbivad vähemalt kuus etappi, saavad jooksu erimedali.

"Kohaliku tähtsusega, väiksemad liikumisüritused on liikumisharrastuse ja rahvatervise edendamisel määrava tähtsusega, et koroonaajal rajalt eemale jäänud inimesed tagasi liikuma kutsuda," rääkis peakorraldaja Vahur Mäe, kelle sõnul on keerulisel ajal kannatanud enim tulevikulootused.

"Paraku hakati viiruse levimise ajal esmalt lastejookse ära jätma, mistõttu tekkinud on omamoodi liikumislüngad, mida me korraldades täitma asuda soovime," rääkis organisaator.