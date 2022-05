USA-d üllatanud Rootsi jäähokinoored krooniti maailmameistriteks

Finaalis tegid ameeriklased 51 pealeviset rootslaste 15 vastu, kuid Rootsi koondise väravas tegi supermängu Hugo Havelid, kes valiti ka turniiri sümboolsesse koosseisu.

"See oli minu jaoks füüsiliselt väga raske mäng. USA pani meile väga palju survet peale, aga kuna kaalul oli kuldmedal, siis pidin lihtsalt vastu pidama ja elu eest mängima," rääkis Havelid pärast finaali, vahendab IIHF.

Rootsi kasuks viskasid Noah Ostlund ja Liam Ohgren kumbki kaks väravat, kaitsja Mattias Havelid andis kolm väravasöötu. USA eest skooris kaks väravat koondise kapten Rutger McGroaty.

ICYMI: @usahockey and @trekronorse traded goals for the first and second periods, but an incredible performance from Hugo Havelid secured the #U18Worlds Championship for Sweden. pic.twitter.com/fQPzcRVq4l