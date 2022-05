Viljandi järve jooksu võitsid Fosti ja Kukk

Pärast kaheaastast koroonapausi toimus ümber Viljandi järve jooks taas 1. mail ja tõi traditsiooniliselt kokku arvukalt jooksusõpru.

Esimesse vaheajapunkti, Orika sillale jõudsid koos jooksu neljakordne võitja Ibrahim Mukunga ja eelmise aasta jooksu võitja Kaur Kivistik, jälitajate seas meie üks maratonitippe Roman Fosti.

Esikohta jäid lõpuks jagama Fosti ja Mukunga ning duell lõppes Roman Fosti neljanda Viljandi järvejooksu võiduga. Kivistik lõpetas kolmandana.

"Ibrahimi vastu tuli viimased 400 meetrit jalad kõhu alt välja võtta," lausus Fosti ERR-ile. "Üle pika aja jälle kodumaal hea jooksu teha. Peale olümpiat olin täitsa rivist väljas ja hea on jälle olla tagasi oma kerge sammu juures."

Naiste konkurentsis oodati Kaisa Kuke ja Pille Hinni duelli, Kukk võttis järvejooksu võidu ja kordas sellega eelmise aasta esikohta.

"Väga äge jooks! Raske, aga selleks saigi tuldud," ütles Kukk. "Pingutus on väga hea. Väga suur asi. Eelmine aasta sain maitse suhu. Tuli korrata. Selle nimel on tööd ka tehtud."

Aga nagu kõik rahvajooksud, on suurjooks ümber Viljandi järve jooksupidu kõigi jaoks.

Olümpiapronks Kaspar Taimsoo: "Ma ikka natuke valmistusin. Olime Itaalias laagris, täitsa mitu jooksutrenni tegin ka. Väga meeleolukas jooks. Jooksin siin kohalike legendidega koos, nii palju kui sai. Lõpus läksime oma teed. Suurepärane!"

Spordivõistluste korraldaja Reena Järvalt: "Üllatavalt mõnus! Kaks aastat ei ole saanud koos suure massiga starti minna. Väga-väga mõnus! Pingutad ikka täiega, oled ise pulss punases, aga hea."

Ja kui vaja midagi mõtestada, tuleb pöörduda ikka habemega teadjameeste poole.

"Minu jaoks on ta ikkagi Eesti rahvasspordi ja liikumisharrastuse esiisa. Meil ei ole minu teada ühtegi teist spordisündmust vastu panna, mis oleks nii eakas," lausus Klubi Tartu Maratoni juht Indrek Kelk. "Viljandi järve jooks on vinge fenomen, mis elab kui dinosaurus edasi. Hoolimata sellest, et kõik tema eakaaslased on juba ammu kivististeks muutunud."