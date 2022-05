Jürgen Henn: ei öelda ilmaasjata, et 2:0 on ohtlik seis

"Mängu alustasime ka täna väga hästi. Tundus, et on meie kontrolli all, aga muutusime natuke liiga passiivseks ja uimaseks," lausus Flora peatreener Jürgen Henn pühapäeval ERR-ile.

"Ega ilmaasjata ei öelda, et 2:0 on ohtlik seis - tundub, et asjad lähevad lihtsalt edasi, aga kui vastane saab ühe kätte, energiat ja hoogu, siis on raske tagasi tulla."

"Standarditest, autidest ja nurgalöökidest nad meil sabinat tekitasid - ei olnud lihtne," tunnistas peatreener. "Oluline on rasketest perioodidest tulla läbi selliselt, et saad oma punktid kätte. Igal meeskonnal on need perioodid. Oleme rahul, et need punktid saime."

Kohtumises Tammeka vastu mängu parimaks valitud Konstantin Vassiljevi sõnul mängitakse tulega. "Kaks korda pääsesime ehmatusega, aga on juba aru saada, et kui selliselt jätkame, siis kindlasti need punktikaotused tulevad," lausus ta. "Peame tegema õiged järeldused."

"See ei pea olema vabandus, et vahepeal juhtub. Juhtus juba kaks korda järjest. See tähendab, et oli midagi, mis ei läinud päris õigesti. Alustasime hästi ja lihtsalt mingi hetk ei löönud oma võimalusi ära. Peame juurde panema."

Järgmisena mängib Flora neljapäeval, 5. mail kodus Paide Linnameeskonnaga karikamängu ja kolm päeva hiljem ka liigamängu.