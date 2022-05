Flora lõi teisel poolajal Sakule viis väravat ja kindlustas esikohta

Getter Saare resultatiivse penalti ja Merily Toomi viigivärava järel mindi vaheajale seisul 1:1, aga teise poolaja võitis Flora koguni 5:0: 54. minutil lisas Saar oma teise tabamuse, 63. minutil oli täpne Jessika Uleksin, kümme minutit hiljem Mari Liis Lillemäe, 84. minutil vormistas Saar oma kübaratriki ja 89. minutil tõi tabloole lõppskoori Jaanika Volkov.

Flora on hooaega alustanud nelja võiduga, tiitlikaitsja väravate vahe on 21:1. Saku on kolmest mängust võitnud kaks, sama on suutnud ka JK Tallinna Kalev.

Eelmisel hooajal võitis Flora 24-st mängust 22 ja Saku 21. Kolmandaks jäänud Tallinna Kalevi naiskond kaotas neile vastavalt 25 ja 21 punktiga.