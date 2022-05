Haalandi kübaratrikk ei päästnud Dortmundi kaotusest

Bochum haaras Sebastian Polteri ja Gerrit Holtmanni väravatest juba kaheksandaks minutiks 2:0 edu, aga Norra täht Erling Haaland realiseeris avapoolajal kaks penaltit, vormistas 62. minutil oma kübaratriki ja viis kodumeeskonna omakorda 3:2 juhtima.

Bochum suutis kohtumise lõpu siiski enda kasuks pöörata, kui esmalt viigistas Jürgen Locadia 81. minutil ning neli minutit hiljem tõi Miloš Pantovici tabamus neile väärtusliku 4:3 võidu. Sama skooriga sai laupäeval võidu veel üks külalismeeskond, kui Freiburg alistas võõrsil Hoffenheimi.

Tiitli juba kindlustanud Müncheni Bayern kaotas võõrsil Mainzile 1:3, Köln oli Augsburgist üle 4:1, Bielefeld - Hertha, Stuttgart - Wolfsburg ja Union - Greuther Fürth lõppesid skooriga 1:1.

Bayern on kaks vooru enne hooaja lõppu kogunud 75 punkti, Dortmundil on teisena 63 silma. Põnev heitlus käib eurokohtade nimel: nii Bayeril kui Freiburgil on 55 punkti, Leipzigil viiendana 54, Kölnil kuuendana 52 ja Unionil seitsmendana 51 punkti. Meistrite liiga alagrupiturniirile pääsevad neli parimat, viiendana lõpetaja saab mängida Euroopa liiga alagrupiturniiril ja kuues meeskond Konverentsiliigas.