TÄNA OTSE | Flora üritab Tammeka vastu ideaalset seeriat jätkata

Flora on hooaega alustanud sisuliselt perfektselt, kui võidetud on kõik kümme seni toimunud kohtumist väravate vahega 29:5. Tammeka on kümne mänguga kogunud 11 punkti ja asub sellega tabelis seitsmendal kohal, edu korral on võimalik mööda tõusta 12 punkti kogunud Narva Transist.

Viimasest 20 omavahelisest kohtumisest on Flora võitnud 18, ühe korra on mängitud viiki. Tammeka suutis suurüllatuse vormistada 2019. aasta augustis, kui A. Le Coq Arenal võideti pealinna klubi 500 pealtvaataja ees 1:0.

"Tahame jätkata oma võitude seeriat ja selleks peame näitama oma parimat jalgpalli," ütles kohtumise eel Flora abitreener Sander Post. "Tammeka on hea meeskond, kes on viimastel mängutel kaotanud minimaalselt. Peame olema terve mäng keskendunud, et see mäng võita ja tiitli suunas edasi liikuda," sõnas Flora ründaja Daniil Kuraksin.

"Tuleb väga raske mäng võistkonna vastu, kes on seni ainult võite tunnistanud," tõdes Tammeka juhendaja Miguel Santos enne mängu. "Tahame olla esimene võistkond, kes Flora võiduseeria lõpetab ning mängust punkte võtta. Selleks peame vältima eelmise mängu vigu, eriti standardolukordade kaitsmist, et see õnnestuks."