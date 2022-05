Lillemets alustas teist päeva nulliga, Rosenberg isikliku rekordiga

Itaalias Grossetos toimuval mitmevõistlusel Multistars osalevad ka Eesti kümnevõistlejad. Kristjan Rosenberg on seitsme ala järel neljas, Risto Lillemets sai 110 m tõkkejooksus nulli ja Taavi Tšernjavski katkestas kaugushüppe käigus saadud vigastuse tõttu.

Isikliku rekordi (8299) graafikuga võrreldes ei alustanud Rosenberg võistlust kõige paremini, miinuspunktid tulid nii 100 m jooksus (10,85) kui kaugushüppes (7.07). Ni kuulitõukes (15.12, isiklik rekord) kui kõrgushüppes (1.95) võitis ta aga punkte tagasi, kuid lõpetas päeva 400 m jooksus kirja länud 49.54-ga, mis on ligi poolteist sekundit kehvem aeg kui mullu juunis Tallinnas rekordvõistluse käigus joostud tulemus.

Teist päeva alustas Rosenberg isikliku rekordiga, kui läbis 110 meetrit tõkkeid ajaga 14,80, seejärel võttis ta kettaheites 46.46-ga alavõidu, kuid paraku heitis ta rekordvõistluse käigus ligi kaks ja pool meetrit rohkem.

Seitsme alaga on Rosenbergil koos 5786 punkti ehk kaotab oma tippmargi graafikule 195 silmaga. See asetab ta neljandale kohale. Liidriks on norralane Sander Skotheim 5983 punktiga, talle järgneb kaasmaalane Markus Rooth 5906 ja itaallane Dario Dester 5900 silmaga.

Risto Lillemets oli avapäeva järel 4078 punktiga, seitsmes, kogutud punktisummaga kaotas ta isikliku rekordi (8156) graafikule 22 silmaga. Plusspunkte tuli 100 m jooksus (10,90) ja kuulitõukes (14.68), miinuspunkte kõrgushüppes (1.95) ja 400 m jooksus (49,74). Kaugushüppe tulemus 7.11 oli Lillemetsal sama mis eelmise aasta mais Götzises.

Paraku ei saanud Lillemets 110 m tõkkejooksus tulemust kirja ja kuigi ta jätkab võistlust, pole eestlasel võimalik suurte punktide nimel võidelda.

Samas toimuvat naiste seitsmevõistlust juhib viie alaga 4738 punkti kogunud šveitslanna Annik Kalin, edestades itaallannat Sveva Gerevinit (4407).