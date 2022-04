Kaheks tiitlivõistluseks valmistuv Mägi: EM paratamatult jääb natuke varju

Neljapäeval testis Rasmus Mägi oma sprindikiirust 30 meetri lendstardist jooksudega. Kuna talvel Eesti rekordimees ei võistelnud, siis olidki sellised stopperi vastu korraldatud mõõduvõtud ettevalmistuse ajal oluline indikaator.

Mägil jääb selja taha kaks välislaagrit, neist üks keskmäestikus. Kohe ootab ees laager Türgis. Neljapäevased sprindiajad näisid igatahes tõestavat, et asjade seis on hea.

"Pigem kui ajad on head, siis see ikka mõjutab. Ja kui halvad, siis tuleb endaga natuke rohkem tööd teha, et neid põhjuseid otsida. Või endale siis ära põhjendada. Meeldivam on alati teha trenni ja valmistuda siis, kui ajad on head," rääkis Mägi.

"Veebruar, märts, aprill kuni tänase päevani on sujunud muretumalt või probleemidevabamalt kui eelmisel aastal samal ajal. Jah, peale olümpiat oli oluline välja puhata. Puhkus natukene venis pikemaks võib-olla tavapärasest, aga ma usun, et selline hea tunne juba praeguseks on enam-vähem käes."

Eelmine hooaeg oli väga õnnestunud. Vajaliku käiguvahetuse tegi Mägi aga juba 2020. aastal. Ta võttis küpse sportlasena vastu julge otsuse ja muutis üsna kardinaalselt oma jooksurütmi. Distantsiosal stardist esimese tõkkeni tegi Mägi varasemast ühe sammu vähem. Nii muutus tõkete ületamisel ka Mägi tõukejalg. Ehkki teoorias tuleb niimoodi joostes läbida pisut rohkem maad, võitis sportlane jooksumugavuses. See andis stabiilsuse varasemast kõrgemal tasemel.

"Ma olen saanud nii treeningutel kui ka võistlustel katsetada erinevat lähenemist. Aga pigem see idee praegu on, et kuidas seda olemas olevat mudelit ja rütmi täiustada. Siin enam mingisuguseid suuri ümberlülitusi lihtsalt reaalselt ei ole teha," sõnas Mägi.

Algav hooaeg toob kaks tiitlivõistlust. Lühikese vahega peetakse USA-s Eugene'is maailmameistrivõistlused ja siis Saksamaal Münchenis Euroopa meistrivõistlused. Mägi on 2014. aasta EM-hõbe ning kuulub praegu Euroopa-tasemel kindlasti medalisoosikute ringi. Samas hindab ta ülemaailmseid võistlusi ise kõrgemalt.

"Eelkõige valmistun MM-iks. Ja ma tean, et enda nii ettevalmistust kui ka kogemust silmas pidades suudan edukalt ära kesta mõlemad tiitlivõistlused. Aga EM-i silmas pidades kindlasti võib-olla natuke rohkem peab vaeva nägema sellega, et see võistlus enda jaoks teha sama eriliseks, nagu on näiteks MM või olümpia. EM paratamatult natukene jääb nende võistluste varju senini. Aga samas, ma usun, et mis puutub 400 meetri tõkkejooksu, ka Euroopa tase on niivõrd kõrgele läinud, et see iseenesest juba tekitab selle olukorra, et EM on ka samuti väga-väga tähtis," rääkis Mägi.

Avastardi teeb Mägi mai lõpus Eugene'i Teemantliiga etapil. Siis saab ta vajaliku kogemuse ka tänavuse MM-i toimumispaigast.