Estonian Fitness Week avas huvilistele üle Eesti spordiklubide uksed

Laupäeval tõi lõppeva fitnessi nädala viimane päev Saku Suurhalli hulga trenni- ja spordisõpru. Kulturismi ja fitnessi liidu eesmärk oli uudse nädalaga propageerida tervislikke eluviise tavaliste inimeste seas ja rõõmuga tõdeti, et nädal läks korda.

"Fitnessi nädal näitas seda, et Eesti rahvas liigub, ka nendel keerulistel aegadel. Erinevates fitnessi klubides üle Eesti oli väga palju loenguid ja muud huvitavat, inimesed olid kohal. See näitab, et Eesti rahvas liigub. Sellest covidi kinni hoidmisest on välja tuldud," rääkis Eesti kulturismi ja fitnessi liidu president Ergo Metsla.

Kulturism ja fitness on täiskasvanute hulgas spordiregistri andmeil kõige suurema harrastajate arvuga spordiala - ent värskelt uuesti neljaks aastaks presidendiks valitud Metsla hinnangul võiks spordisõpru alati rohkemgi olla. Seegi oli Fitness Weeki üks eesmärke: kasvatada harrastajate arvu.

"Kindlasti me saame öelda seda, et see aastate lõikes järjest kasvab," sõnas Estonian Fitness Week peakorraldaja Janika Koch-Mäe. "Sellepärast, et kui me vaatame, spordiklubisid tehakse juurde, ja inimesed ka järjest rohkem käivad seal, et selles mõttes harrastajate arv iga aastaga kasvab. Võib rahule jääda, aga alati võiks ju veel paremini olla, et veel rohkem ja rohkem inimesi jõuaks spordi juurde ja sellepärast ju ka see Fitness Week ju ellu kutsutud sai," lisas ta.

Laupäevasel Fitness EXPO-l said oma võimalusi tutvustada erinevad klubid, lisaks sai kaasa lüüa näiteks sangpommi rebimises või osaleda trennimaratonil.

"Et anda rahvale võimalus veel otsustada, et mida nad teevad. Et ei pea ennast niimoodi värvima nagu kulturismis ja fitnessis, vaid saab teha ka midagi muud. Põhiline on see, et tegelda oma tervisega ja võidelda vananemise vastu," rääkia Metsla.

Päev kulmineerus kulturismi- ja fitnessi karikavõistlustega, kus auhindu jagati 26 eri kategoorias.