Eesti meeste võrkpallikoondis võitis Ukraina U-22 esindust ka kordusmängus

Eesti rahvusmeeskonna peatreener Fabio Soli on jätkuvalt seotud Itaalia kõrgliiga mängudega ning seetõttu täidab praegu peatreeneri kohuseid Oliver Lüütsepp. Reedel alistas Eesti koondis hooaja kõige esimeses mängus Ukraina U-22 koondise 3:0, vahendab Volley.ee.

Laupäeval saatis Lüütsepp algkoosseisus platsile Aleksander Eerma, Mihkel Varblase, Kevin Saare, Stefan Kaibaldi, Marx Aru, Alex Saaremaa ja libero Cris Karlis Lepa. Mänguaega teenisid kõik nimekirjas olnud mehed, vaid Albert Hurt sai puhkepäeva.

Lüütsepa sõnul said treenerid mängust vajaliku tagasiside. "Täna proovisime anda rohkem mänguaega neile, kes eile said vähem platsile ja kelle roll on koondises väiksem. Tegime palju vahetusi ja see lõi ka rütmi üsna segamini, aga saime see-eest rohkem tasavägiseid geimilõppe mängida, mis on hea. Ka ukrainlased tegid täna südikama etteaste, kui eile. Saime neist mängudest vajaliku tagasiside, et edasi toimetada," sõnas Lüütsepp.

Laupäeval kasutati tavapäraselt temporündajana tegutsevat Varblast esmakordselt diagonaalis. "Varblane on veel vähe saanud sel positsioonil harjutada – trennis on ta rohkem tempos olnud – aga tahtisme teda mänguolukorras näha. Saime aru, et temaga on võimalik sel suunal töötada, aga eks tööd tuleb palju teha. Nuputame, kuidas edasi," rääkis Lüütsepp.

Eesti meeskonna resultatiivseimaks kerkis neljas geimis mänginud Timo Lõhmus, kes panustas 12 punkti (+3). Kümme punkti (+9) jäi Mihkel Varblase arvele, üheksa silma (+5) lisas Alex Saaremaa ja seitse punkti tõid nii Kevin Saar (+2) kui Rasmus Meius (+2). Ukraina esinduse kasuks tõi koguni 30 punkti (+17) Danilo Uryvkin.

Vastuvõtul ja rünnakul näidati sarnaseid tulemusi, kui Eesti vastavad näitajad olid 50% ja 40%, Ukrainal 49% ja 41%. Servijoone tagant said mõlemad võrdselt seitse punkti, eestlased eksisid 16 ja ukrainlased 24 servil. Blokis oli 17 vs 10 parem Ukraina.

Järgmised kontrollmängud enne Euroopa Kuldliigat peetakse samuti Tartu Ülikooli spordihoones 12. ja 13. mail kell 18.00, mil vastaseks on Ukraina meeste koondis.