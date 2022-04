Austraalia olümpiakomitee sai 32 aasta järel uue presidendi

71-aastane Coates sai Austraalia olümpiakomitee asepresidendiks 1985. aastal ning presidendiks viis aastat hiljem, ta mängis keskset rolli nii Sydney kui Brisbane'i kandidatuurides. Tema asemel saab organisatsiooni juhiks Ian Chesterman, kes on alates 1998. aastast Austraalia olümpiadelegatsioonide juhiks olnud seitsmetel mängudel.

"Ta peab astuma hiiglaslikke kingadesse, aga samas on see hea uudis, sest järelikult saab ta ehitada väga kindlale vundamendile. John on Austraalia olümpiakomitee jätnud väga heasse seisu," rääkis rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK-i) president Thomas Bach laupäeval Sydneys.

Coates jätkab 2024. aasta Pariisi mängude lõpuni ROK-i asepresidendina ja jääb pärast seda 2032. aasta Brisbane'i suveolümpia korralduskomitee juhatusse. Tema pikka ametiaega jäävad saatma ka mõned skandaalid, näiteks pakkus ta 2000. aasta olümpialinna valimise eel Aafrika olümpiakomiteede delegaatidele nende häälte kindlustamiseks spordistipendiume.