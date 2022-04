Mbappe säras, aga PSG loovutas jälle viimastel minutitel võidu

Eurosarja piletit jahtiv Strasbourg alustas mängu hästi, kui Kevin Gameiro viis nad juba kolmandal minutil juhtima, aga Kylian Mbappe kaks väravat ja resultatiivne sööt Achraf Hakimile viis külalismeeskonna 20 minutit enne kohtumise lõppu 3:1 ette.

Mängu lõpp kuulus siiski võõrustajatele: 75. minutil põrkas pall nurgalöögi järel Marco Verrattist oma väravasse ning Dimitri Lienardi täpsele tsenderdusele järgnenud Anthony Caci dramaatiline tabamus matši teisel lisaminutil tõi Strasbourg'ile viigi.

"Nad on meeskond, kel on käsil suurepärane hooaeg. Arvan, et andsime neile ise piitsa, millega meid lüüa, aga see ei tähenda, et see nende saavutust vähendaks," sõnas Mbappe mängu järel.

Ka eelmises liigamängus Lensi vastu andis PSG viimastel minutitel võidu käest ja pidi lõpuks leppima 1:1 viigiga. Pariisi suurklubi on 35 mänguga kogunud 79 punkti, neile järgnevad ühe mängu vähem pidanud Marseille (65), Rennes (59) ja Monaco (59). Samuti 35 mängu pidanud Strasbourg on 57 punktiga viies.