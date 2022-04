Asendusele mõelnud M-Sport lubab Fourmaux ikkagi Portugalis starti

26-aastane prantslane on kõigil kolmel sel hooajal sõidetud MM-etapil pidanud katkestama. Nii Monte Carlos kui Horvaatias sai saatuslikuks mehe enda sõiduviga, Rootsis tabas tema Ford Puma Rally1 masinat mootoriprobleem.

Kui nädala alguses kirjutas DirtFish, et M-Sport kaalub Portugali rallil karistuseks Fourmaux madalamasse võistlusklassi üleviimist, on nüüd selge, et prantslane lööb 19.-22. mail toimuval etapil ikkagi kaasa WRC seltskonnas.

"Arvame, et kui me paneks Adrieni Portugalis teise võistlusklassi, mõjuks see tema arengule kahjulikult. Ta sõidab rallil Pumaga. Usume temasse jätkuvalt, see ei ole muutunud. Töötame uue masina kallal, kõik on niigi viimase piiri peale venitatud ja seetõttu on praegu avariid valusamad. Ta teab, mis olukorras oleme," sõnas DirtFishile M-Spordi pealik Richard Millener.

"Ta teab, mida peab tegema. Oleme sellest rääkinud, nüüd peab ta lõdvestuma ja lihtsalt sõitma. Küsimus ei ole tema kiiruses ja potentsiaalis, ta suudab seda teha," lisas Millener.