Eesti meeste võrkpallikoondis alustas hooaega võidukalt

Selle aasta koondisesuve esimeses pooles mängivad meie rahvuskoondises tavalisest veidi nooremad mängumehed. Nii juhtuski, et täna Tartus väljakule rivistunud algkoosseisudes teoreetiliselt väga suurt vanusevahet nagu poleks pidanud olemagi, sest Eesti algkoosseisu – sidemängija Markkus Keel, diagonaalründaja Valentin Kordas, nurgamehed Albert Hurt ja Kevin Saar, temporündajad Alex Saaremaa ja Mihkel Varblane ning libero Silver Maar – keskmiseks vanuseks on 23,5 ehk õige veidi enam kui võiks olla meie U22 koondisel. Aga tõele au andes märgime siiski ära, et Eestis noorte EM-iks valmistuvate noorte ukrainlaste tegelik vanus jääb valdavalt vahemikku 18-20, vahendab Volley.ee.

Esimeses geimis domineeris Eesti esimestest punktidest alates ja vastastele võimalusi ei jäetud. Meie mängijad surusid ukrainlaseid väga jõulise serviga, meeskonna peale kokku saime 6 punkti otse pallingust, 6-st 3 serviässa läksid Saaremaa arvele ja Ukraina positiivse vastuvõt protsent oli madal 36 (Eestil samal ajal 67%).

Teist geimi alustasid Eesti poolel samad mehed. Geim oli esimesega võrreldes veidi tasavägisem, aga reaalselt lähedale noored ukrainlased meie poistele siiski geimi jooksul kordagi ei pääsenud. Mõlemad meeskonnad olid esimese geimiga võrreldes veidi edukamad blokis, Eesti teenis selles elemendis 4 (Saaremaa 3) ja Ukraina 3 punkti.

Kolmandaks geimiks tegi täna peatreeneri kohuseid täitev Alar Rikberg "hokivahetuse" ehk platsile tulid kogu koosseisus uued mehed: sidemängija Aleksander Eerma, diagonaalründaja Markkus Uuskari, nurgaründajad Stefan Kaibald ja Timo Ander Lõhmus, tempomehed Marx Aru ja Sten Perillus ning libero Chris Carlis Lepp. See geim oli eelmistega võrreldes oluliselt teistsugune. Ukraina läks alates esimesest punktist juhtima, korraks jõudsime 8:8 viigini, aga suurema osa geimist oli Eesti tagaajajaks. Esimest korda pääsesid meie poisid juhtima seisul 13:12 ja sealt alates olid tagaajajateks vastased ning geimi lõpp kindlalt 25:20.

Kokkuleppel treeneritega mängiti ka lisageimid, millest esimest ehk neljandat alustas Eesti alustas sama koosseisuga nagu eelmistki. Geimi esimene pool kulges Eesti juhtimisel, aga vahe püsis väike, teist poolt valitsesid meie mängijad juba selgelt ning geim võideti kindlalt 25:17. Selles geimis tegi Rikberg esimesed vahetused ka mängu käigus – Rasmus Meius vahetas välja Lõhmuse ning Jan Markus Üprus Perilluse. Geimi säravaim mees oli Stefan Kaibald, kes tõi üksi 6 (+5) punkti suurepärase 75% rünnakuefektiivsusega.

Viiendat geimi alustas Eesti samade mängijatega nagu neljas lõpetati. 15 punktini mängitav etüüd oli tasavägine seisuni 10:10. Siis võttis meie koondis 3 punkti järjest ja nii ka 15:12 geim lõpetati.

Kõik 16 meest, kes täna olid Eestil mänguprotokolli kantud, said täna ka platsile. Jan Markus Üprus, Sten Perillus, Cris Karlis Lepp ja Rasmus Meius tegid täna oma debüüdi Eesti rahvuskoondise eest. Peale kahe libero ja sidemängija Aleksander Eerma said kõik mehed ka vähemalt ühe punkti protokolli kirja. Eesti resultatiivseim oli Kaibald 13 (+5) punktiga. Tõsise panuse andsid veel Aru 9 (+6), Hurt 9 (+5), Uuskari 8 (+5), Saaremaa 7 (+5) punktiga. Kolm meest – Saar, Meius ja Kordas lisasid igaüks 6 punkti. Ukrainlaste suurimaks punktitoojaks oli nende diagonaalründaja Danilo Urõvkin 12 (+5) punktiga.

Mängu statistika: Rünnakute õnnestumuse efektiivsus Eestile 55%-37%; servi vastuvõtt 53%-41% Eestile; blokipunkte teenisid rohkem ukrainlased, vastavalt 11 ja 7; serviässad Eestile 9-3 (servivead 17-16).

Ukraine noortekoondise peatreener Andri Levtšenko vahetult peale mängu lõppu: "See oli meie esimene päris mäng peale treeninglaagri algust, proovisime platsil väga erinevaid koosseise, aga pean tunnistama, et paljud asjad meil täna ei õnnestunud. Töötame edasi, et täna nähtud vigu parandada."

Eesti koondise peatreener Alar Rikberg nägi võidust hoolimata meie koondisel parandamisruumi: "Oleme õigel teel, aga alles pika tee alguses. Oli päris ilusaid hetki, aga oli ka selliseid hetki, mille kallal me peame treeningutel kõvasti tööd tegema. Meil oli kindel ülekaal ja nii on hea alustada, sest see annab treeneritele võimaluse kombineerida, proovida erinevaid lahendusi. Kaks nädalat tööd nende poistega veel ja kui meid ootab ees juba Ukraina põhikoondis, siis me peame kindlasti paremini mängima, et mitte rongi alla jääda. Ja olen üsna kindel, et siis mängimegi juba palju paremini."

Eesti koondis mängib teise kontrollmängu Ukraina U-22 koondise vastu homme, laupäeval taas Tartu Ülikooli spordihoones. Seejärel jätkub ettevalmistus mais ja juunis mängitavateks Euroopa Kuldliiga mängudeks. 12. ja 13. mail mängitakse samas saalis järgmised kontrollmängud ja seekord on vastaseks juba Ukraina A-koondis.