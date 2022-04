Alvar Johannes Alev: Norras on profisportlasel teine tähendus

Alvar Johannes Alevi hooaeg kulmineerus kaheksanda kohaga Norra meistrivõistluste 50 kilomeetri sõidus, mida 27-aastane sportlane peab oma karjääri seniseks parimaks tulemuseks.

Pekingi olümpial jõudis Alev kolmel individuaaldistantsil 40 parema hulka, tema parimaks jäi 33. koht 15 kilomeetri vabatehnikasõidus. Aga just Norra meistrivõistluste koht oli see, mis äratas ka laiemat tähelepanu.

"Peab tunnistama, et see on juba uksi päris palju avanud ja tullakse ise igasugu variantidega pakkuma, et kuidas saab paremini, kuidas saab veel rohkem aidata ja kuidas koostöö võiks välja näha," lausus Alev ERR-ile. "See on olnud päris motiveeriv."

Lõppev hooaeg oli kaheldamatult Alevi parim, ka uuel hooajal jätkab ta treenimist Norras, lootes astuda juba järgmist sammu.

"Mida lähemale maailma eliidile jõuad, läheb samasuguse sammu tegemine hulga raskemaks. Kui ikkagi oleks selge edasiminek, see oleks üks eesmärk ja seda me oleme treeneritega ka vaadanud. See, kus oli eelmine aasta ja see aasta - see oli päris suur hüpe. Kui saaks vähemalt pool sellist hüpet teha, oleks juba suurepärane."



27-aastane Alev tegeleb hetkel uue hooaja eelarve kokku panemisega, plaanib ühe suvise laagri teha ka Eestis ja annab veidi aimu oma sportlasstaatusest just Norra kontekstis.

"Norras on natuke teine tähendus sellel profisportlasel. Kõik pühenduvad sada protsenti, aga ikkagi kõik teevad kas mingit kooli või mingit tööd kõrvalt," jätkas suusataja.

"Ma ise olen ka Tartus veel täiskohaga õpilane ja ametlikult olen kahe koha peal ka Norras tööl, aga see tähendab, et vastavalt eelarvele võtan töökohustusi. Mul ei ole seal otseselt mingit graafikut. Kohustusi pole, ise vaatan, palju teen. Selles suhtes on väga hea variant."