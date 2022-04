Mohamed Salah pälvis veel ühe auhinna

Sama auhinna on Egiptuse ründestaar võitnud ka 2018. aastal. Käimasoleval hooajal on Salah Liverpooli eest löönud inglise kõrgliigas 22 väravat ja andnud 13 väravasöötu. Nende numbritega on ta nii väravate kui ka väravasöötude arvestuses liider. Kõikide sarjade peale on Salah arvel 30 väravat ja 14 väravasöötu 44 mängust.

Hetkel asetseb Liverpool liigatabelis teisel kohal, olles valitsevast meistrist Manchester Cityst maas vaid ühe punktiga, kui hooaja lõpuni jääb mängida veel viis mängu.

Salah hea hoog on aidanud Liverpoolil jõuda Inglismaa FA karikavõistluste finaali ning Meistrite liigas poolfinaali.

Auhinna saab ta kätte 5. mail.