NHL: Florida Panthers võitis Presidendi karika esimest korda klubi ajaloos

Jäähokiliigas NHL kindlustas Florida Panthers tavahooaja võidu 122 punktiga, mis on nende klubi ajaloo esimene Presidendi karikavõit.

See oli alles teine hooaeg Panthersi jaoks, kus nad on suutnud teenida tavahooajal üle 100 punkti. Viimati suutsid nad seda hooajal 2015-16, kui tavahooajal teeniti 103 punkti. Huvitaval kombel ei ole tavahooaja võitja play-off'ides hästi esinenud.

Alates aastast 2001-02 on tavahooaja võitja Stanley karika võitnud ainult kolmel korral: Detroit Red Wings 2002. ja 2008. aastal ning Chicago Blackhawks aastal 2013. Panthers loodab kindlasti seda mustrit muuta. Nad on sel hooajal suutnud keskmiselt visata neli väravat mängu kohta, olles sellega ründavaim meeskond liigas. Lisaks on suutnud neli mängijat visata 30+ väravat.

Tavahooaja viimased kohtumised peetakse laupäeval ning play-off'id algavad esmaspäeval.

Tulemused:

Boston Bruins - Buffalo Sabres 5:0

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 6:3

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 5:2

New York Islanders - Washington Capitals 5:1

Ottawa Senators - Florida Panthers 0:4

Minnesota Wild - Calgary Flames 3:2

Colorado Avalanche - Nashville Predators 4:5

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 5:4

Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 3:2