Laupäeval selgub naiste hokiliiga võitja

Mullust meistritiitlit kaitsev põhiturniiri võitja HK Roosa Panter I alistas poolfinaalis Tartu HK Säde 4:0. Põhiturniiri kolmandana lõpetanud HC Grizzlyz oli karistusvisete seeria järel parem teise koha naiskonnast Kohtla-Järve HC Everestist tulemusega 3:2.

Põhiturniiril lõppesid naiskondade omavahelised mängud HK Roosa Panter I 3:0 ja 2:0 võiduga.

"Meie naiskonnal on olnud pikk ja vigastusterohke hooaeg. Vaatamata sellele võime põhiturniiriga väga rahule jääda. Ka poolfinaal õnnestus meil suurepäraselt. Paraku ei mängi varasemad võidud enam rolli ning kõik algab taas nullist. Oleme saanud paraneda, taastuda ja jõuvarusid koguda, samuti tegime mõningad korrektuurid, et olla veelgi rohkem valmis kõrgeima koha eest võitlema. Roosa Panter läks uuele hooajale vastu eesmärgiga kaitsta oma tiitlit ja seda me ka teeme," rääkis HK Roosa Panter I kapten Diana Kaareste.

"Oleme enda silmis igal juhul võitjad - meie hooaeg algas raskelt, meid oli vähe, aga ühtsena ja üksteist toetades oleme läbi selle hooaja kasvanud finaalinaiskonnaks, oleme enda üle väga uhked," sõnas HC Gryzzlyze kapten Christin Lauk.

"Finaalmänguks oleme end hästi ette valmistanud, võitluseta me kindlasti alla ei anna. Finaalmängult ootame heal tasemel naiste jäähokit, mis pakub häid emotsioone mängijatele ning samuti tribüünil ja teleri ees olevatele fännidele," lisas Lauk.

Naiste hokiliiga pronksmedali pälvis HC Everest. Finaal toimub laupäeva õhtul kell 18.30 Haabersti jäähallis.