Naiste jalgpalli meistriliigas saab näha tabeliliidrite heitlust

Vooru avamäng peetakse reedel, 29. aprillil, kui Pärnu JK Vaprus võõrustab kell 19.30 Rehepapi kunstmuruväljakul Põlva FC Lootost. Kaks viimast aastat neljanda kohaga lõpetanud Vapruse jaoks on senine hooaeg alanud keeruliselt. Kolme kohtumisega ei ole õnnestunud naiskonnal punktiarvet avada ning praeguse seisuga ollakse kaheksandal positsioonil. Lootosel on kirjas viik Tabasaluga ja kaotus Sportingule, millega jagatakse praegu 6. – 7. kohta.

"Sooviks ikka kodunaiskonna elu raskeks teha, loodan, et oleme selleks suutelised. Vähemalt mõne värava võiks lüüa ja mõne punktiga koju sõita," rääkis Lootose peatreener Kaido Kukli.

"Tuline lahing Pärnus. Mõlemad soovivad saada punktilisa, võidab see, kes paremini mängus sees. Meie proovime oma mängu käima saada ja vastastele natukene peavalu tekitada," sõnas poolkaitsja Hanna Parv.

Laupäeval peetakse kaks kohtumist, mis algavad kell 15.00. Viljandi kunstmurustaadionil kohtuvad Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ÜN ning Tallinna Kalev. Mõlemad naiskonnad on seni kahe mänguga kogunud kolm punkti. Möödunud aastanumbris sees peetud neljas kohtumises ei õnnestunud ühendnaiskonnal Kalevilt kordagi punkte napsata ja väravate vahe oli pealinna võistkonna kasuks kokku 13:2.

"Viljandiga varasemalt peetud mängud on näidanud, et tegu pole tiimiga, kes midagi niisama kingiks. Oluline on säilitada külm närv ja mängida oma mängu, ainult nii tasub 300 kilomeetrit sõitmist ennast ära," sõnas Kalevi kaitsja Johanna Marie Link.

Tabasalu naiskond peab meistriliigas oma esimese kodumängu, kui neile sõidab külla Tartu Tammeka. Tabasalu on senise kahe kohtumisega kogunud ühe punkti, Tammekal on kirjas kolm punkti.

"Laupäeval sõidab meile külla JK Tammeka. Anname kindlasti tugeva lahingu ja tahame punktid koju kätte," rääkis Tabasalu peatreener Martin Tšegodajev.

"Oleme mänguks valmis ja eelmisest voorust vigade parandused teinud. Kindlasti tahame kodupublikule head jalgpalli näidata ja tabelisse kolm punkti juurde kirjutada," lisas ründaja Sandra Pärn.

Pühapäeval, 1. mail ootab ees vooru keskne kohtumine, kui teisel positsioonil paiknev Saku Sporting võõrustab Soccernet.ee ülekandemängus liidrikohta hoidvat Tallinna Florat. Mõlemad naiskonnad on seni täiseduga, kui Flora on võitnud oma kolm kohtumist ja Sporting on olnud võidukas kahes peetud mängus. Mullu meistriliigas teineteisele tugevat konkurentsi pakkunud naiskonnad on senise hooaja jooksul juba ka kohtunud, kui Superkarikafinaalis teenis 3:0 võidu Flora.

"Mängime Flora vastu kodus ning see annab kindlasti jõudu juurde, et tuleks hea mäng ja suudaksime kolm punkti koju jätta," sõnas Sportingu kaitsja Kirke Kala.

"Sakuga jätkame pühapäeval ja tuleval kolmapäeval rütmis karikas-liiga-karikas, panused on kõrged ja ootused veel kõrgemad. Mingeid järeleandmisi kummaltki poolt ei tule, tuleb korralik andmine," lisas Flora abitreener Maria Sootak.

"Mängud Saku vastu on alati võitlusrohked ja proovilepanevad, mistõttu on eriti oluline esimesest hetkest saadik 100% keskenduda. Oleme hästi ettevalmistunud ning teame millistele elementidele keskenduda, et mäng enda kontrolli alla saada ja väravaid lüüa," kommenteeris ründaja Kristina Teern.