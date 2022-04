Rakveres on pühapäevastel sporditreeningutel osalenud juba 130 mudilast

Idee algataja, Rakvere Spordikeskuse juhi Ave Satsu sõnul on treeningu eesmärk süstida lastesse liikumisrõõmu ning võimaldada peredele regulaarset ja aktiivset vaba aja koosveetmist. "Aprill on kohe lõppemas ja nelja sportliku kuu möödudes on kokkuvõtteid rõõmustav teha. Meie treeningul on osalenud juba 130 erinevas eas mudilast. Nendest pooled on trennis käinud vähemalt kolmel korral ja igal pühapäeval võib saalis tervitada enam kui 20 spordisõpra," sõnas ta.

Huvitavaks teeb treeningu see, et suure vanusevahega lapsed saavad koos mängida, üksteiselt õppida ja ka teineteist aidata. "Võimalusel kasutame erinevaid spordisaale ja erinevaid juhendajaid. Samas ei ole nõutud klubiliikmelisust või kuumakseid. Treenereid on meil kümmekond - kes on Spordikooli treener, kes kehalise kasvatuse õpetaja, mõni spordisõber ja ka lapsevanem. See valik annab paindlikkust ja kindlustunnet, et ükski sportlik pühapäev vahele ei jää ja liikumine toimub igal juhul Rakveres kell 12.00," rõõmustas Rakvere linna spordijuht.

Ilmade soojenedes plaanitakse liikuda spordisaalist ka välja, õppida rattasõitu ja olla liikumises ka staadionil ning terviseradadel. "Hooaja lõpetuseks planeerime suve algusesse vahvat sportlikku perepäeva, kus võtame oma päris esimese hooaja kokku, mängime liikumismänge ja saame üllatuste osaliseks," lubas Ave Sats.