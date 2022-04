Noormeeste U-17 koondis alistas tänu penaltitele Kasahstani

Võrreldes avamänguga, kus Eesti teenis 7:2 võidu Fääri saarte üle, tegi koondise peatreener Ats Sillaste algkoosseisus kümme muudatust. Kohtumist alustas Eesti väga näljaselt ja mänguskoor avati 13. minutil, kui jala sai valgeks Hannes Planken. Minimaalse eduga lõpetas Eesti ka avapoolaja, vahendas jalgpall.ee.

Teist kolmveerandtundi alustas kodumeeskond samuti teravalt ning 53. minutil suurendas Maksim Kalimullin Eesti eduseisu. Tema jaoks oli tegemist turniiri neljanda tabamusega, kui avamängus sai ta kirja kübaratriki. Viis minutit hiljem teenis Kasahstan penalti, kui Joonas Sakkis võttis karistusalas mängija maha. Arup Sautovi esimese löögi suutis Sakkis tõrjuda, kuid tagasipõrkunud palli saatis Sautov siiski väravasse. Lõpuminutitel panid külalised peale tugeva surve ning Eestil ei õnnestunud otsustavalt palli oma karistusalast klaarida. Lõpuks saatis Alan Adakhayev tugeva löögi ristnurka ja tõi tabloole 2:2 viigi.

Vastavalt sõprusturniiri reeglitele tuli välja selgitada mängu võitja ning normaalajale järgnes penaltiseeria. Seal näitasid mõlemad koondised tugevat närvi kui Eesti poolelt saatsid palli võrku kaheksa mängijat. Kasahstan realiseeris seitse lööki, kuid viimase mängija üritus lendas üle lati. Eesti teenis penaltiseeria võitjana tabelisse kaks punkti, Kasahstan sai mängust ühe punkti.

Peatreener Sillaste väljendas pärast kohtumist antud intervjuus rahulolu. "Mängijad näitasid sisu, kuigi meil oli vahepeal raskusi. Vastased domineerisid palliga, kuid olime kaitses tugevad. Seda oli veidi oodata, sest vaadates Kasahstani eelmist mängu, nägime, et nad olid palliga osavad. Võibolla oleksime tahtnud ka ise rohkem palli vallata, aga täna ei lasknud vastased seda teha. Teadsime, et mingi võimalused meil ikkagi tulevad ja lõpuks läks asi penaltiseeriani. Enne mängu otseselt penalteid ei harjutanud, aga rääkisime sellest, kes oleks vajadusel valmis lööma minema," lausus Sillaste.

Neljapäevases teises kohtumises oli Fääri saarte noortekoondis 1:0 parem Uus-Kaledooniast. Turniiri viimased mängud peetakse pühapäeval, 1. mail, kui Fääri saared ja Kasahstan kohtuvad Võru Barrus Arenal kell 10.00 ning Eesti ja Uus-Kaledoonia on vastamisi kell 13.00 Põlva Lootospargis.

"Valmistume viimaseks mänguks tõsiselt ja vaatame mida paremini saame teha. Arvatavasti saame seal rohkem palliga tegutseda ja seda poolt harjutada. Vaatame ka seda, kellel rohkem mänguminuteid all on, et koormust jagada," sõnas peatreener lõpetuseks.