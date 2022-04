Armstrong püstitas 50 meetri seliliujumise maailmarekordi

Ameeriklane Hunter Armstrong püstitas neljapäeval 50 meetri seliliujumise maailmarekordi, et pääseda juunis Ungaris toimuvatele maailmameistrivõistlustele.

Armstrong ujus uue maailmarekordi ajaga 23,71 USA kvalifikatsioonivõistlustel maailmameistrivõistlusteks, varasemat Kliment Kolesnikovi nimele kuulunud rekordit ületas ta 0,09 sekundiga.

"Ausalt öeldes on mul sõnadest puudu. See on midagi, mida ma olen alati tahtnud ja ma lihtsalt... olen praegu täiesti vaimustuses," ütles ameeriklane.

"Mul on nii suur õnn võistelda sellel võistlusel maailma parimate sportlastega ja ma ei usu, et oleksin suutnud seda teha ilma nendeta," lisas 21-aastane Armstrong, kes teenis pääsme ka maailmameistrivõistlustele.

Maailmameistrivõistlused toimuvad 18. juunist kuni 3. juulini Budapestis.