Varik külgkorvide MM-sarjast: mulle ei meeldi võistluste korraldajate tase

Eelmisel nädalavahetusel Hollandis alanud külgkorvide motokrossi MM-sari pakkus Eestile avaetapil positiivseid emotsioone. Aastaid maailmameistrivõistlustel kõrges konkurentsis sõitnud Kert Varik sai koos oma soomlasest korvimehe Lari Kunnasega teise koha ning on sellel positsioonil ka MM-sarja kokkuvõttes.

Markelo krossirajal peetud etapil olid Varik ja Kunnas esimeses sõidus kolmandad ning teise sõidu lõpetasid Etienne Bax'i ja korvimehe Ondrej Cermak'i järel teisena. Bax ja Cermak võtsid maailmameistrivõistluste sarjas sisse liidripositsiooni. Varik ja Kunnas kaotavad neile avaetapi järel kaheksa punktiga.

MM-etappe on tänavu kokku kavas kuus. Algselt kalendrisse kuulunud võistlus Hollandis, Ossi krossirajal jääb ikkagi ära. Üks kuuest etapist peetakse Eestis – juuli alguses sõidetakse MM-punktidele Langel. 38-aastane Varik võib hooaja algusega rahul olla.

"See aasta oleme päris korralikud sõidulaagrid teinud Hispaanias ja Itaalias. Juba 1. veebruaril sõitsime tehnikaga välja ja oleme juba saanud piisavalt sõite teha. Gert Gordejev on ka koos meiega sõitnud ja ma arvan, et oleme päris heas vormis. Võrreldes eelmise aastaga on olukord teistsugune. Eelmine aasta käisime ühe korra laagris, nüüd oleme neljal korral käinud laagris," rääkis Varik.

"Võrreldes eelmiste aastatega on sõitjate tase aina professionaalsemaks läinud, kõikide tiimide eelarved lähevad järjest suuremaks. Mulle isiklikult ei meeldi võistluste korraldajate tase. Eriti Euroopas, kuigi Eestis on väga korralik tase. Paljudel teistel läheb vähemalt 20 aastat, et Eestile järele jõuda."

MM-sarja soosikud on Variku hinnangul eelmise aastaga võrreldes samad. Bax ja Cermak eelmisel hooajal küll koos ei sõitnud, kuid on mõlemad nimekad mehed. Tugeva duo moodustavad kindlasti Marvin Vanluchene ja Robbie Bax. Samas näitas avaetapp nende võimalikke nõrkusi.

"Eelmise aasta teine, Vanluchene, temal on vist kukkumise tõttu olnud sel aastal lahjem ettevalmistus. Esimene sõit ta ei jaksanud sõita ja teine sõit panid nad kohe matsu. MM-i neljas mees Hermans kukkus juba esimeses vabatreeningus ja kohe nii rängalt, et arstid ei lubanud tal rohkem sõita," avaldas Varik.

Külgvankrite motokrossi MM-sarja omamoodi maskott on 46-aastane motokrossilegend, üheksa korda maailmameistriks tulnud hollandlane Daniel Willemsen. Avaetapil meest aga kohal polnud ja see tekitas küsimuse, kas Willemsen on tippspordi lõpuks ikkagi jätnud?

"Usun, et ta sõidab edasi. Lihtsalt mõned nädalad tagasi Hollandi meistrivõistlustel keegi kukkus tema ees ja ta sõitis talle tagant sisse ja murdis oma jalaluu. Ma täpselt ei tea, aga usun, et ta on järgmisel etapil kohal. Teda teades ta seda asja kindlasti nii ei jäta."

Rõõmu tegi see, et Hollandis võistles Variku kõrval tegelikult veel kaks Eesti sõitjaga mehitatud ekipaaži. Gert Gordejev ja lätlane Kaspars Stupelis olid etapi kokkuvõttes 12.-ndad, Tanel Reesna ja Markus Lina said 20. koha.

"Gordejev ja Stupelis sõidavad kindlasti terve hooaja. Reesna kohta ma nii hästi ei tea, esimesel MM-il oli ta kohal ja ma väga loodan, et ta tuleb ka kõikidele etapidele. Muidugi on äge kui teised eestlased ka sõidavad," märkis Varik.

Kuula ka täispikka Vikerraadio spordisaadet. Saate pani kokku Johannes Vedru.