Klopp pikendas Liverpooliga lepingut

54-aastase Klopi senine leping kestis kuni 2024. aastani ning sakslane on mitmel korral rääkinud, et lahkub lepingu lõppedes Liverpoolist. Klopp otsustas siiski lepingut pikendada ning on nüüd ametis kuni 2026. aastani. Samuti otsustas Liverpool pikendada ka abitreenerite Pepijn Lijndersi ja Peter Krawietzi lepinguid.

"Olen hetkel rõõmus, alandlik, õnnistatud ja põnevil. Liverpooli puhul on nii palju, mida armastada. Ma teadsin seda juba enne siia tulekut, aga olen seda pärast siia saabumist veel paremini tundma õppinud," rääkis Klopp klubi kodulehele.

"Nagu iga terve suhe, peab see alati olema kahepoolne. See oli miski, mis mind siia algselt tõi ja sellepärast olen ma varemgi lepingut pikendanud. Seekord pidin enda käest küsima, kas see on Liverpoolile õige, kui ma siia veel kauemaks jään? Koos abitreeneritega jõudsime järeldusele - jah, on küll!"

Klopp palgati 2015. aasta oktoobris ning kuue ja poole aastaga on sakslane Liverpooli tüürinud Meistrite liiga (2018/19), Inglismaa kõrgliiga (2019/20), Inglismaa liigakarika (2021/22), UEFA Superkarika (2019) ja klubide MM-i (2019) tiitlini.