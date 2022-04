Bucksi võtmemängija jääb play-off'ide teisest ringist eemale

Kolmel korral tähtede mängul osalenud Middleton jääb seeriast eemale põlvevigastuse tõttu, avaldas korvpalliajakirjanik Shams Charania.

Middleton sai vigastada avaringi teises kohtumises Chicago Bullsi vastu, kui ta libastus viskele minekul. Bucks uskus esialgu, et Middleton suudab platsile naasta ühe kuni kahe nädala jooksul, ent praeguseks on selgunud, et tagamängija vigastus on arvatust tõsisem. Seetõttu jätab Middleton vahele kogu teise ringi seeria Boston Celticsi vastu.

The left MCL injury of Bucks All-Star Khris Middleton is a Grade 2 sprain and he is expected to miss the entire second-round series vs. Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. The recovery of Grade 2 MCL places a potential Conference Finals in jeopardy for him as well.