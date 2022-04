Maailma kuulsamaid jalgpalliagente viibib raskes seisundis haiglas

Raiola on Milano San Raffaele haiglas viibinud juba alates jaanuarist ning kuigi Itaalia meedia kirjutas neljapäeval kindlas kõneviisis juba Raiola surmast, teatasid mitmed agendile lähedased inimesed seejärel, et 54-aastane itaallane on elus.

"Olen raevunud mulle helistavate pseudoajakirjanike kõnede tõttu, kes spekuleerivad oma elu nimel võitleva mehe saatuse üle," teatas San Raffaele haigla peaarst Alberto Zangrillo uudisteagentuurile ANSA.

Raiola on agent olnud paljudele tippmängijatele, teiste seas Zlatan Ibrahimovicile, Erling Haalandile, Pavel Nedvedile, Paul Pogbale, Gianluigi Donnarummale, Lorenzo Insignele ja Romelu Lukakule.