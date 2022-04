Noor Eesti poolkaitsja kutsuti PSG-sse testimisele

Igapäevaselt FC Malaga City akadeemias oskusi lihviv Rõõmussaar liitus meeskonna treeningutega esmaspäeval. 2003. aastal sündinud poolkaitsja treenib PSG eakaaslastega nädal aega, vahendab Soccernet.ee.

"Esimese treeningu kohta arvan, et mul läks päris hästi," kommenteeris Rõõmussaar FC Malaga City Instagrami vahendusel. "Olin alguses päris närvis, kuid see kadus, kui hakkasime mängima. Usun, et saan veel juurde panna ning järgmistes trennides veel paremini esineda!"

Rõõmussaarel õnnestus jalg ukse vahele saada tänu edukale sõpruskohtumisele, mis toimus Malaga ja PSG eakaaslaste vahel 2021. aasta lõpus. Rõõmussaar on oma karjääri jooksul mänginud peale Harju JK ka JK Tabasalu ridades. Malaga City akadeemiaga liitus ta mullu sügisel.