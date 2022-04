Voolaid: kui tingimused sobivad, siis oskame jalgpalli hästi mängida

"Sellega olen rahul, et mängu alguses näitasime kohe, et kui väljak on hea ja tingimused meile sobivad, siis oskame jalgpalli hästi mängida," võttis Paide peatreener Karel Voolaid kohtumise intervjuus ERR-ile kokku.

"Suutsime planeeritu hästi ellu viia. Loomulikult alati sellises mängus sellise vastasega - kogu lugupidamisega Pärnule - kaks väravat on kindlasti palju," jätkas ta.

"Tööd on, peame vaeva nägema, et mäng ei läheks liiga lahtiseks. Pärnu kasutas need võimalused, mis neil tekkisid, hästi ära."

Mängu parimaks valitud Ragnar Klavan lisas: "Kui lased jala sirgu ja arvad, et mäng on tehtud, siis saad vastu nina. Täna nii oli kaks korda. Eks need ole õppetunnid, mis meil on see hooaeg korduvalt olnud. Aga eks me õpime."

Tema sõnul on klubi seni vajaka jäänud stabiilsusest. "Oleme kõigi vastu näidanud, et mingisugused episoodid suudame väga hästi mängida. Kõigiga kõrvuti joosta, mängida ei ole probleem. Lihtsalt mingisugused etapid mängus, kus pea on laiali ja siis kaob see mäng ära," lausus Klavan.

Vapruse juhendaja Dmitrijs Kalašnikovs ei jää mõistagi rahule sellega, et meeskond endale nii palju laseb lüüa. Üks probleem on see, et meeskonnas ei jagu mängijaid.

"See on ka väga suur probleem - nii Premium liigas mängida ei saa," ütles Kalašnikovs ja ennustas juba hooaja eel, et niimoodi üheksandast kohast kõrgemale kerkida on väga keeruline.