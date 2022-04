Viljandi HC eduseeria jätkus ka Kehras

Käsipalli meeste meistriliigas algas viimane ja otsustav ring, kus kõik kuus meeskonda veel korra omavahel kohtuvad. Avamängus oli värske Balti meister Viljandi HC võõrsil 30:24 (13:9) parem HC Kehra/Horizon Pulp&Paperist ja kasvatas vähemalt ajutiselt edu Põlva Serviti ees kolmele punktile.

Kui Viljandi aasta algusest kestvast kaotuseta seeriast on korduvalt juttu olnud, siis Kehragi oli oma väikest võidujada kokku panemas, sest eelmisel nädalal võideti mõlemad peetud kohtumised. Viljandist polnud aga sel hooajal veel jagu saadud.

Mulgid alustasid endile tüüpiliselt kiirete rünnakutega ja said 2:0 ette, kuid Kehrat see ei morjendanud. Vastati nelja väravaga ning David Mamporia viis kodumeeskonna 4:2 juhtima. Viljandil oli vastus olemas – Andrei Basarab tabas kaks korda ja kehralaste seitsmekesi kuue vastu mängides taastas Rasmus Ots palli tühja väravasse saates Viljandi edu.

Nädalavahetusel Balti liiga finaalturniiri parimaks mängijaks valitud Ots hakkas ka põhitööd ehk tõrjeid hästi tegema ning Viljandi libises eest. Kui kohtumise algul oldi positsioonirünnakutel veidi hädas, siis nüüd leiti hästi joonemängijaid. Kristjan Koovit viskas 9:6 ja Mark Lõpp 11:7.

Vahepeale ei saanud kumbki meeskond viie minuti jooksul palli vastase väravavõrku. Korraks kasvatas Oliver Ruut vahe viieväravaliseks, aga puhkepausile mindi pärast Sergio-Silver Kreegimaa tabamust seisul 13:9. Viis minutit teisest poolajast visati väravaid kordamööda.

Seejärel sai Kehra põgusalt külaliste rünnakumootori peatatud ning Mamporia ja Soikka vähendasid vahe kolmele – 16:13. Lähemale Viljandi võõrustajaid ei lubanud, ehkki vahepeal tabas Kehra poolel mitu korda järjest Kreegimaa. Balti meistermeeskonnal oli oma noor pommitaja Hendrik Koksi näol.

Suurima edu – 29:16 – sai Viljandi 51. minutil, kui Ots teistkordselt üle välja palli võrku lennutas. Selgelt lühema pingiga Kehra ilmutas väsimusemärke, ent võitles siiski lõpuni. Viljandi võidunumbrid olid 30:24.

Kodumeeskonnal said käe valgeks tosin pallurit, Koks tabas parimana kaheksa korda, Voika lisas neli ning Koovit ja Basarab kolm väravat. Kehralaste ridades kirjutati Kreegimaa nimele kuus, Mamporiale viis ja Danil Gumjanovile neli tabamust.