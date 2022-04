Röiselandi abikaasast saab konkurentide koondise pealik

Sverre Olsbu Röiseland on viimased viis aastat töötanud Norra naiste B-koondise juures, aga temast saab nüüd Florian Steireri asemel Saksamaa naistekoondise juhendaja ehk hakkab abistama oma abikaasa otseseid konkurente.

"See on väljakutse ja midagi, mis aitab mul saada veel paremaks treeneriks," kommenteeris Sverre väljaande VG vahendusel. "Võimalus töötada ühe laskesuusatamise suurema riigiga on suurepärane."

Sel hooajal esimest korda MK-sarja üldvõitjaks tulnud Marte Olsbu Röiseland sõnas märtsi lõpus, et pole veel otsustanud, kas jätkab oma karjääri ka järgmisel hooajal, kuid plaanis vastava otsuseni jõuda aprilli jooksul.

"Ma olen lihtsalt väga uhke Sverre üle," kommenteeris Marte. "Imeline on töötada sellise koondise juures ja ta väärib seda."

Saksamaa koondisel on nüüd kaks välismaalasest peatreenerit, sest mehi hakkab juhendama sloveen Uros Velepec. "Saksamaa laskesuusatamise jaoks on välismaiste treenerite palkamine ebatavaline," nõustus Saksamaa laskesuusasuusaliidu spordidirektor Felix Bitterling. "Nad on mõlemad väga motiveeritud ja tulevad uute ideedega, et anda meile uus tõuge."

Lõppenud MK-sarjas said Saksamaa mehed rahvuste arvestuses kolmanda ja naised neljanda koha. Nii meeste kui ka naiste seas olid parimad norralased.