Tartu Maastikumaraton toob tervisesportlased taas Lõuna-Eesti metsade vahele

40. Tartu Maastikumaratoni kavas on mitmeid üritusi. Emadepäeval ehk 8. mail on valikus 42, 24, 10 ja 5 km. Nii maratoni kui ka poolmaratoni distantsid algavad Otepäält ning lõppevad Elvas. Lühemad, 10 ja 5 km rajad algavad ja lõppevad Elvas.

Maastikumaratoni rajameister Assar Küti sõnul on rajal pilt juba kevadine – lumi on läinud ning metsavahel üsna ilus. "Võib öelda, et rada on jooksjateks valmis. Mõni koht on veidi porisem, aga suuremalt jaolt on ikkagi kuiv," rääkis ta. Lisaks on kõik neli distantsi looduses tähistatud, et huvilised saaksid minna rajaga tutvuma.

Heateo jooks ja lasteüritused

6. mai õhtul stardib Heateo jooks, kus koostöös Lastefondiga kogutakse annetusi ekspressiivse kõnehäirega Kaspari ning Rett sündroomiga Johanna jaoks. Osalejad saavad läbida 4,5 km pikkuse distantsi kõndides või joostes. Osalustasu kogutakse annetusena, mis on minimaalselt viis eurot, kuid võimalik on teha ka lisaannetus.

Laupäeval, 7. aprillil on Tähtvere spordipargis kavas lastejooksud, kus distantsid vastavalt vanusele 400 m kuni 2 km. Kõik osalejad saavad finišis medali ning jäätist ja limonaadi.

Neil, kellel pole võimalik tulla üritusele kohale, on võimalus võtta osa virtuaalselt. Maastikumaratoni virtuaaljooksul on valikus on 42, 24, 10 ja 5 km ning maratoni kombo. Kombo puhul võib läbida 42 km distantsi osade kaupa, minimaalne distants ühe korraga läbimiseks on 4,2 km. Lastejooksude puhul on minimaalne rajapikkus 400 m. Virtuaalsel Maastikumaratonil saavad täiskasvanud ja lapsed osaleda vahemikus 29.04.–15.05.2022.