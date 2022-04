Noormeeste U-17 alustas kodust sõprusturniiri suure võiduga

Eesti asus kohtumist juhtima kümnendal minutil, kui Kaarel Leppsalu tsenderdus leidis karistusalas üles Imre Kartau, kes palli osavalt üle vastaste väravavahi tõstis. Eduseis suurenes 24. minutil, kui Maksim Kalimullin näitas trahvikastis oma oskusi ja saatis madala löögi esimese posti kõrvale. Avapoolajal rohkem tabamusi ei sündinud, kuid teise kolmveerandtunni jooksul pakkusid koondised tõelist väravatesadu.

Kalimullin tegi taaskord skoori 63. minutil, kui pääses väravavahiga silmitsi ning puurivahi musta puute järel palli tühja võrku lõi. Sellele järgnes kiirelt ka neljas värav, kui nurgalöögist tulnud palli lõi peaga sisse Gregor Rõivassepp. Fääri saarte värav sündis 68. minutil, kui keskväljal toimunud pallivõitmise järel lahendati hästi poolkiire rünnak. Eestil oli sellele omakorda kiire vastus olemas, kui kaks minutit hiljem vormistas oma kübaratriki Kalimullin. Fääri saarte teine tabamus tuli 80. minutil, kuid Eestil oli varnast veel väravaid võtta, kui jala sai valgeks Ott Oskar Valdaru.

Mängu lõpuminutid möödusid penaltite tähe all. Esmalt said võimaluse külalised, kui Eesti väravas seisnud Silver Rebane eksis reeglite vastu ja kukutas vastaste mängija. Lööki siiski realiseerida ei õnnestunud, kui see tabas põiklatti. Vaid loetud minutid hiljem tehti teisel pool karistusalas viga Valdarule ning lööma asus Rebane, kelle löök lendas küll vastu väravavahti, kuid tagasipõrkunud palli saatis puurivaht võrku.

Koondise peatreener Ats Sillaste sõnas pärast mängu antud intervjuus, et tunded on kahetised. "Poiste üle on hea meel ja ma arvan, et pingutus oli nii nagu peab. Esimesel poolajal olime kuidagi ettevaatlikud, sest vastane ei survestanud meid kõrgelt ja ootas keskmisel kolmandikul. Palliga mäng oli meile natukene väljakutseks. Teisel poolajal ajasid vahetused natuke rütmi sassi, aga vajalik oli, et kõik saaks mänguaega," lausus Sillaste.

Järgmisena ootab Eesti koondist ees mäng Kasahstaniga, kellega minnakse vastamisi 28. aprillil kell 18.00 Põlva Lootospargis. Peatreener sõnas, et mänguaeg tahetakse kindlasti jagada. "Me mängime sõprusturniiri ja siin saame pildi ette mängijate praegusest seisust. Need, kes täna alustasid, said näidata oma hetketaset ja -vormi. Järgnevate mängudega saavad teised oma võimaluse. Usun, et järgmine mäng on tasavägisem ja ei tasu kohe pilvedesse tõusta," sõnas Sillaste lõpetuseks.