TÄNA OTSE | Kas Pärnul õnnestub võita Paidet ja teha lõpp kaotuste seeriale?

Paide Linnameeskonna hooaja algus on olnud tugev. Peatreener Karel Voolaid on meeskonna esitustega rahul, need tuleb vaid tulemusteks vormida. Aga ka Pärnu Vaprus ihkab punkte tabelisse. Kes jääb peale? ETV2 otseülekanne algab kell 19.20. Kommentaatorid on Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, stuudios Aet Süvari.