Naiste käsipallimeistriks krooniti Reval-Sport/Mella

Reval-Sport/Mella krooniti täiusliku kalendriaasta toel Eesti meistriks

Mäng algas finaalile kohaselt pingeliselt ja skoorivaeselt ning 12. minutil tegi Marjette Maie Müntser seisuks 3:4 vastastele külla sõitnud Tabasalu poolt vaadates. Järgmised kümme minutit näitas aga Reval-Sport mängu, mille toel on nad sel kalendriaastal kaotuseta püsinud. 23. minutil lõpetas võõrustajate 11:2 spurdi Natalia Gorozhanyna ja poolaja lõpuks juhtis Mella Anastasija Bušina kaheksa värava toel juba 19:8.

Teisel poolajal Tabasalul sellest vahest enam taastuda ei õnnestunudki, mäng püsis Mella kontrolli all. 37. minutil tegi Angelika Šalk seisuks 24:10 ja 15 minutit hiljem juba 29:16. Lõpuvile kõlades krooniti Reval-Sport/Mella Eesti meistriks seisuga 33:19 ja kahe mängu kokkuvõttes 63:45.

"Tänane mäng oli väga emotsionaalne. Tundsin, et olime kohtumiseks motiveeritud ja nautisime igat hetke. Igaüks elas teistele kaasa ja võitluseks valmis. Iga värav ja tõrje tuli suurte raskusega, mis tegi võidutunde veel magusamaks," ütles meistriliiga tähtede koosseisu valitud Reval-Sport/Mella väravavaht Darja Belokurova.

HC Kehra kordas eelmise hooaja saavutust

Kuigi pronksikohtumistele eelnenud mängudes ei olnud Kehra Arukülat alistanud, alustati teisipäevast mängu nelja väravalise eduga ning matši alguses jätkus pingeline lahing. Kogu esimene poolaeg edeneti põhimõtteliselt kordamööda skoorides ning alles poolaja lõpuks suutis Mistra kaheväravalise edu sisse teha.

Teisel poolajal oli näha õhus palju pinget ning suures rollis olid mõlemal pool väravavahid. Närvilises õhkkonnas ei suutnud kumbki võistkond skoorida ja 30 minuti jooksul visati kahepeale vaid 11 väravat. Arukülal olid küll omad võimalused ka neljaväravaline vahe tasa teha, kuid igakord jäi neile teele kas post või HC Kehra väravavahtide duo üks liige. Lõpuvile kõlades seisid tablool numbrid 16:15 Aruküla poolt vaadates, kuid sellest neile ei piisanud ning kahe mängu kokkuvõttes pandi pronksmedalid HC Kehra naiskonna kaela numbritega 42:39.

Mängu resultatiivseimad olid Aruküla poolelt Caroly Aruvel viie ja HC Kehral Carola Otspere nelja tabamusega. "Nii nagu seisust näha võib, ei toiminud rünnaku pool nii nagu tahtsime, kuid samas suutsime kaitses piisavalt teha, et esimeses kohtumises saavutatud edu hoida. Eks naistel oli kerge väsimus sees, kuid seda parem meel on pronksmedalid kaelas tagasi Kehrasse minna," ütles meistriliiga parimate koosseisu valitud HC Kehra mängujuht Merili Heinla.

Meistriliiga resultatiivseimad mängijad olid Reval-Sport/Mella Angelika Šalk ja Anastasija Bušina vastavalt 70 ja 66 tabamusega kaheksas kohtumises, neile järgnes HC Kehrat esindav Merili Heinla 43 väravaga.

2021/22 naiste käsipallimeistrivõistluste tähtede koosseis:

VASAK ÄÄREMÄNGIJA – SIMONA KOPPEL (HC Tabasalu/Audentes)

VASAKSISEMINE – ANGELIKA ŠALK (Reval-Sport/Mella)

MÄNGUJUHT – MERILI HEINLA (HC Kehra)

PAREMSISEMINE – ANASTASIJA BUŠINA (Reval-Sport/Mella)

PAREM ÄÄREMÄNGIJA -LAURA KÄRNER (HC Tabasalu/Audentes)

JOON – HEETE KUUSKLA (HC Kehra)

VÄRAVAVAHT – DARJA BELOKUROVA (Reval-Sport/Mella)

Naiste meistrivõistluste kohamängude tulemused:

18.04 19:00 HC Kehra - Aruküla/Mistra (Kehra Spordihoone) 27:23 (9:12)

20.04 18.30 HC Tabasalu/Audentes - Reval-Sport/Mella (Tabasalu kooli spordihoone) 26:30 (12:14)

26.04 17.30 Reval-Sport/Mella - HC Tabasalu/Audentes (Kristiine Sport) 33:19 (19:8)

26.04 19:15 Aruküla/Mistra - HC Kehra (Aruküla Spordihoone) 16:15 (11:9)

Naiskonnad mängisid järgmistes koosseisudes:

1. koht - Reval-Sport/Mella

Darja Belokurova, Anna Rakov, Elizaveta Mironova, Angelina Samoylova, Marta Vinogradova, Anastasija Bušina, Natalia Goroshanina, Anastassia Volkova, Diana Laossaar, Maria Škaljonok, Marina Karzetskaja, Anna Dievskaja, Inga Bušina, Valeria Sohhina, Tatjana Kušnir, Karina Paju, Marianna Kireeva, Maria Mironova, Angelika Salk, Alina Karzubova, Jana Snežitskaja, Angelina Ostrovskaja, Beata Gajevskaja, Elina Tšerkassova, treenerid Ella Kungurtseva, Jelena Mihailova, esindaja Aldur Partasjuk

2. koht - HC Tabasalu/Audentes

Hanna Vrager , Merit Moro, Gertu Jõhvikas, Elle -Liis Liivas, Helena-Liis Metsala, Teele Utsal, Marjette Maie Müntser, Marite Klemmer, Kerli Jõks, Betty Abel, Johanna Kalgan, Cristlin Kuldmaa, Janette Vihand, Kadri Liis Toots, Simona Koppel, Hannah Mänd, Susanne Ruumet, Marta -Liisa Oja, Laura Kärner treener Martin Nooda, esindaja Mikk Koppel.

3. koht - HC Kehra

Karina Mere, Lili-Marleen Püi, Alisa Grabarskaja, Karolline Vijard, Merili Heinla, Veronika Fomina, Milana Leoke-Bosenko, Karina Adissova, Marili Alle, Nora Randmäe, Kristin Tasane, Alina Krutitšenko, Carola Otspere, Katarina Übner, Alina Bai, Angelica Palmi, Stella Jepiselg, Lili Marleen Vader, Karola Lisette Epner, Heete Kuuskla, Vlada Novikova, Karina Kuul treenerid Toomas Heinla, Indrek Lillsoo

4. koht - Aruküla/Mistra

Linda Veski, Kim-Ly Hoang, Aleksandra-Jennifer Mednikova, Janeli Laasik, Merili Samuli, Anete Vare, Caroly Aruvel, Annabel Aavik, Anastasija Pavlova, Marie-Helen Vilberg, Eliisabet Põldver, Karmen Vaiksaar, Maarja Treiman, Inna Baranova, Annika Kari, Sandra Parve, Karoliina Eliise Tammaru, Kertu Sassiad, Aveli Aavik treenerid Taavi Tibar, Andrus Rogenbaum, esindaja Avo Möls