Raskelt kukkunud Alaphilippe ei pääse veel haiglast välja

29-aastane prantslane oli pühapäevasel mainekal mitmepäevasõidul osaline kukkumises, mille tagajärjel libises ta teelt alla kraavi ning murdis puuga kokkupõrke järel mitu roiet ja abaluu.

"Tema seisundi tõttu peab ta pikemaks ajaks jääma jälgimise alla, enne kui saame otsustada, milline hakkab välja nägema tema taastumine. Praegu jääb ta Herentalsi haiglasse," teatas Alaphilippe'i tiim Quick-Step Alpha Vinyl.

"Ta on ikka veel valudes, aga mitte nukker," sõnas prantslase nõbu ja treener Franck Alaphilippe. "Ta viskas meiega nalja ja mul oli hea meel näha, et ta oli endas juba huumorisoone leidnud, aga ta on ikkagi raskelt vigastatud ja see valmistab palju pettumust. Ta ütles mulle, et tal õnnestus peaaegu puud vältida ja sellisel juhul oleks ta võib-olla saanud isegi sõitu jätkata. Me ei saa mingit tähtaega välja käia, aga ma olen ülejäänud hooajale mõeldes optimistlik," ütles Franck Alaphilippe.

Kindlasti peab kahekordne maailmameister vahele jätma kahe nädala pärast algava Giro d'Italia, tänavune Prantsusmaa velotuur algab Kopenhaagenis juuli esimesel päeval.