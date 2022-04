Hannes Soomer tõusis MM-sarja punktiarvestuses seitsmendaks

Mõlemad Dynavolt Triumphi sõitjad andsid pühapäevasel võistlussõidul kaasakiskuva etenduse, olles ühed kiireimad kõvema rehvisegu kasutajad, kes stardirivis jõudsalt ülespoole liikusid. Stefano Manzi alustas võistlust kaheksandalt ja Hannes Soomer 13. positsioonilt ja kuigi mõlemal tuli sõidu käigus ette ka kohtade kaotamist, leidsid meeskonnakaaslased end sõidu lõpufaasis teise grupi eesotsas üksteisega lahingut löömas.

Ja ehkki viimasel ringil õnnestus itaallasel Soomerist mööduda, võttis Viimsi mees enne lõpujoont koha tagasi, kerkides sõidus viiendale ja punktiarvestuses klassis World SSP kahe etapi kokkuvõttes seitsmendale kohale.

"Tegime enne tänast sõitu ratta juures mõned muudatused ja usun, et oleme võtnud sellest peaaegu kõik, mida võtta annab," arvas Soomer pärast võistlust. "Meeskond tegi head tööd, aga Yamaha ning Kawasakiga kaklemiseks on meil jõudu juurde vaja. Sõidus nähtu põhjal usun, et suurem töömaht ei anna meile mingisugust eelist ja kõrgemate kohtade jaoks vajame kägistamata jõuallikat."

Hollandi etapile järgneb nüüd pisut pikem paus, mille kestel tuleb nuputada, kuidas pehmemad rehvid Triumphi jaoks paremini tööle panna. "Peame leidma seaded, mis võimaldaks need meie jaoks tööle panna, siis võiksime ka peagrupi tuules püsida, et nendega heidelda."

Pühapäevase sõidu näitel käib jutt Dominique Aegerterist (Yamaha) ja Lorenzo Baldassarrist (Yamaha), kellele järgnesid Can Oncu (Kawasaki) ning Nicolo Bulega (Ducati). Neist Aegerter on valitsev meister ja punktiarvestuse liider. Kolmas etapp peetakse Portugalis maikuu kolmandal nädalavahetusel (20.-22.05.).