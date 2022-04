Oliver Sten Saar teenis Belgia BMX-krossi karikavõistlustel etapivõidu

Idee osaleda Belgias võistlustel tekkis treener Klavs Lisovskisel spontaanselt. Viibiti nagunii lähikonnas ning see oli heaks võimaluseks hooaja alguses võistluskogemust juurde saada. BMX-kross on Belgias samuti populaarne nagu rattasport üldiselt, seega oli juba ette teada, et võistlusel on osalejaid palju ning konkurents kõva. Võistlemas oligi üle 500 ratturi.

Noorematest ratturitest saavutasid Remo Paur (B8) ja Jesse Laur (B9) vastavalt seitsmenda ja kolmanda koha. Paula Palmiste (G11-12) sai oma vanuseklassis neljanda ja Mattias Laur (B12) lõpetas seitsmendal kohal. Ruudi Lumiste jäi sel korral finaalist esimesena välja ja pälvis üldarvestuses üheksanda koha. B14 vanusegrupis olid finaalis kaks Eesti ratturit, Sten Tristan Raid sõitis välja kuuenda ja Luukas Lajal teise koha. Kogu päeva kirsiks tordil oli Oliver Sten Saare (B15-16) võit oma vanuseklassis.

"Võistluspäeva hommikul polnud kõige erksam olla. Tundsin, et jalad olid väsinud. Tegin oma soojenduse ära ning enesetunne oli juba parem," rääkis Saar. "Võistluse ajal ei stressanud üldse, võtsin lihtsalt ühe sõidu korraga. Juba eelsõitudes sai selgeks, et esimesel sirgel olen kiire ning plaan oli ka finaalis seda maksimaalselt ära kasutada. Lõpuks võita oli ikka ülihea tunne. Sai ju võisteldud Euroopa parimate sõitjatega."

Järgmisel nädalavahetusel ootab BMX-krossirattureid ees Euroopa karikasarja 5. ja 6. etapp Belgias Ravelsis.