Saksamaa jalgpallikoondislane liitub Madridi Realiga

Juunis lõppeb Rüdigeri leping Chelseaga ning jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul on sakslane jõudnud Madridi Realiga suulise kokkuleppeni. Lepingu üksikasjad on veel selgumisel, kuid Romano sõnul sõlmib Rüdiger nelja-aastase lepingu.

Ühtlasi avaldas Romano, et Rüdigeri vastu tundsid huvi ka Manchester United, Torino Juventus ja Pariisi Saint-Germain.

Saksamaa koondislase lahkumist kinnitas möödunud nädalavahetusel ka Chelsea peatreener Thomas Tuchel. "Ta andis mulle sellest paar päeva tagasi teada. Me andsime endast parima, aga nüüd oleme olukorras, kus me ei saa enam sanktsioonide tõttu midagi teha," vahendab BBC.

"Ta on meie jaoks jätkuvalt oluline mängija. Jääme temast väga puudust tundma. Ta on mängija, kes annab teistele julgust ja keda vastased kardavad. Viimase pooleteist aasta jooksul oli ta meie parim kaitsja ja mul on tema vastu ainult lugupidamine," lisas Tuchel.

Chelsea maksis 2017. aasta suvel AS Romale 34,4 miljonit eurot, et Rüdiger enda ridadesse tuua ning viie hooaja jooksul on ta kõikide sarjade peale väljakul käinud 196 kohtumises ja löönud 12 väravat.

