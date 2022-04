Kristin Tattar teenis eliitsarjas esimese võidu

Eliitsarja tänavuse hooaja esimene etapivõit on Tattarile kokku kolmandaks sarjas teenitud võiduks. Esikoht tuli eestlannale kindlalt, edestades konkurente võistluse lõpus koguni kümne viskega. Selja taha jäi nii valitsev maailmameister Catrina Allen kui eelmisel nädalal Tattariga tugeva lahingu pidanud Paige Pierce.

"Kettagolfis võib kõike juhtuda ja ma ei mõtle kunagi, et mul on nii suur edu ja võin teha mida tahan. Järgin oma mänguplaani ükskõik, mis kohal ma ka ei asetseks," rääkis Tattar vahetult pärast võitu antud intervjuus. Kindel siht tõi lõpptulemuseks -24, edestades teise koha võtnud Missy Gannonit (-14) kümne viskega.

Profituuril toimuvad paralleelselt Elite ja Silver Series, millest esimene on oluliselt mõjukam. Varasemalt on Tattar sel aastal eliitsarjas pjedestaalile pääsenud kahel korral.